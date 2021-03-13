"ЭнергосбыТ Плюс" отменил отключение тепловой энергии нижегородским компаниям, оплатившим долг Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" отменил отключение тепловой энергии компаниям, оплатившим долг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания отменила запланированную на 16 марта процедуру прекращения подачи тепла на объекты ООО "ПО "Техноград" (г. Кстово) и ООО "Н-Петрос" (г. Дзержинск).

Такое решение было принято после того, как компании полностью погасили задолженность за поставленную тепловую энергию перед ПАО "Т Плюс" в общей сумме 120 тысяч рублей.

"Отключение тепловой энергии за долги – крайняя мера. Мы систематически напоминаем нашим клиентам о последствиях неоплаты потребленных ресурсов. Если долги копятся, то мы вынуждены приступить к процедуре частичного, а потом и полного отключения и к расторжению договора теплоснабжения. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости своевременно оплачивать тепловую энергию и горячую воду", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Напомним, что ранее компания уведомила 33 юридических лица о возможном введении ограничения подачи ресурса на их объекты в связи с наличием задолженности за более чем один период платежа. После этого 21 клиент сразу погасил задолженность.