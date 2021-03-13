Вадим Булавинов потребовал восстановить уличное освещение в поселке Гидроторф Общество

Вадим Булавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы Вадим Булавинов подключился к решению вопроса отсутствия уличного освещения в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

"Ко мне поступила информация, что жители рабочего поселка Гидроторф бьют тревогу по поводу отсутствия уличного освещения. По сообщению, ситуация продолжается уже четыре дня. Также жители обеспокоены отсутствием очистки дорог от снега, в том числе и рядом с территорией школы. По мнению жителей, обе проблемы связаны с отсутствием договоров на соответствующее обслуживание", - сказал депутат.

Вадим Булавинов подчеркнул, что решение таких вопросов, особенно, когда речь идет про уличное освещение, требуют незамедлительной реакции.

"Именно поэтому посчитал необходимым вмешаться в ситуацию. После общения с представителем администрации, отвечающим за сферу ЖКХ, получил фотографии с доказательством того, что техника для уборки дорог от снега сегодня вышла. Но в приоритетном порядке сначала будут отрабатываться те улицы, на которых проблема стоит более остро. Он разъяснил, что необходимый договор был заключен, вопросы остались к качеству его исполнения со стороны подрядчика. Буду оставаться на связи с местными чиновниками, чтобы эта работа была доведена до конца", - заявил депутат.

"Что касается уличного освещения, то мной направлен депутатский запрос на имя главы администрации Балахнинского района с требованием разъяснить ситуацию с отключением уличного освещения и предпринятыми мерами по скорейшему решению этого вопроса", - сказал Вадим Булавинов.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", по состоянию на вторую половину дня 16 марта, заявка на устранение проблемы Балахнинским районным электросетям поступила. На одной из пяти улиц освещение уже восстановлено, по другим заявленным улицам – работы ведутся.