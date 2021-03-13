В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2021 10:32  [57] Свет и горячую воду отключили в четырех домах Приокского района Нижнего Новгорода
17 марта 2021 10:26  [63] Около 2 млн рублей сэкономили на новом уличном освещении в Пижме
17 марта 2021 10:17  [113] Водоканал сообщил об отключении воды в Нижегородском и Кстовском районах 18 марта (список)
17 марта 2021 09:08  [85] "ЭнергосбыТ Плюс" отменил отключение тепловой энергии нижегородским компаниям, оплатившим долг
16 марта 2021 19:18  [241] Нижний сегодня: главные события дня
16 марта 2021 19:01  [206] План по защите населения от весеннего паводка утвержден в Нижнем Новгороде
16 марта 2021 18:41  [185] Ремонт дороги между Семеновским и Ковернинским районами обойдется в 200 млн рублей
16 марта 2021 18:20  [87] Вадим Булавинов потребовал восстановить уличное освещение в поселке Гидроторф
16 марта 2021 17:45  [208] Нижегородцев приглашают к участию в проекте "Экологическая культура. Мир и согласие"
16 марта 2021 17:38  [341] Куда нижегородцы могут обратиться в случае паводка?
Общество

Вадим Булавинов потребовал восстановить уличное освещение в поселке Гидроторф

16 марта 2021 18:20  [87] Общество
Вадим Булавинов

Вадим Булавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы Вадим Булавинов подключился к решению вопроса отсутствия уличного освещения в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

"Ко мне поступила информация, что жители рабочего поселка Гидроторф бьют тревогу по поводу отсутствия уличного освещения. По сообщению, ситуация продолжается уже четыре дня. Также жители обеспокоены отсутствием очистки дорог от снега, в том числе и рядом с территорией школы. По мнению жителей, обе проблемы связаны с отсутствием договоров на соответствующее обслуживание", - сказал депутат.

Вадим Булавинов подчеркнул, что решение таких вопросов, особенно, когда речь идет про уличное освещение, требуют незамедлительной реакции.

"Именно поэтому посчитал необходимым вмешаться в ситуацию. После общения с представителем администрации, отвечающим за сферу ЖКХ, получил фотографии с доказательством того, что техника для уборки дорог от снега сегодня вышла. Но в приоритетном порядке сначала будут отрабатываться те улицы, на которых проблема стоит более остро. Он разъяснил, что необходимый договор был заключен, вопросы остались к качеству его исполнения со стороны подрядчика. Буду оставаться на связи с местными чиновниками, чтобы эта работа была доведена до конца", - заявил депутат.

"Что касается уличного освещения, то мной направлен депутатский запрос на имя главы администрации Балахнинского района с требованием разъяснить ситуацию с отключением уличного освещения и предпринятыми мерами по скорейшему решению этого вопроса", - сказал Вадим Булавинов.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", по состоянию на вторую половину дня 16 марта, заявка на устранение проблемы Балахнинским районным электросетям поступила. На одной из пяти улиц освещение уже восстановлено, по другим заявленным улицам – работы ведутся.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph