Артем Кавинов первым в Нижегородской области подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" Политика

Артем Кавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы Артем Кавинов первым в Нижегородской области подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, Артем Кавинов выдвинул свою кандидатуру через сайт pg.er.ru по одномандатному избирательному округу №133, от которого был избран депутатом в 2016 году.

По словам депутата, для него участвовать в процедуре предварительного голосования достаточно волнительно.

"Это, в первую очередь, – ответственность перед избирателями. Очень важно почувствовать этот внутренний баланс сил и возможностей. Внутренне концентрируешься, собираешься. За все эти годы процедура зарекомендовала себя как современный, эффективный и правильный инструмент. Помню еще те времена, когда мы размышляли, есть ли необходимость в таких механиках. Но буквально в самые первые годы проведение процедуры на территориях показало, что это хорошая форма, которая позволяет реализовать себя активным, неравнодушным людям, не только членам партии. На мой взгляд, это здорово", - подчеркнул Артем Кавинов.

Он добавил, что во время предварительного голосования у людей есть возможность присмотреться, выбрать наиболее достойного кандидата.

"Жители сами определяют, за кого они хотели бы проголосовать на выборах. По сути, мы все вместе выбираем самых достойных. Поддержка жителей – это самое важное в нашей работе. Мы всегда стараемся быть на связи, в том числе и в социальных сетях. Приятно, когда слышишь, читаешь добрые слова или видишь позитивную реакцию на наши проекты, приемы. Очень ценно, когда устанавливается настоящая дружба, взаимодействие с жителями на территории. Это позволяет многие вопросы решать совместно", - сказал Артем Кавинов.

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры – здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках.

Определены требования к участникам:

кандидаты должны быть старше 21 года

постоянно проживать в России

не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов

Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появился новый раздел – участие в волонтерской и добровольческой деятельности.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня.