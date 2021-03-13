Артем Кавинов
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Депутат Госдумы Артем Кавинов первым в Нижегородской области подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Об этом сообщает НРО партии.
Согласно информации, Артем Кавинов выдвинул свою кандидатуру через сайт pg.er.ru по одномандатному избирательному округу №133, от которого был избран депутатом в 2016 году.
По словам депутата, для него участвовать в процедуре предварительного голосования достаточно волнительно.
"Это, в первую очередь, – ответственность перед избирателями. Очень важно почувствовать этот внутренний баланс сил и возможностей. Внутренне концентрируешься, собираешься. За все эти годы процедура зарекомендовала себя как современный, эффективный и правильный инструмент. Помню еще те времена, когда мы размышляли, есть ли необходимость в таких механиках. Но буквально в самые первые годы проведение процедуры на территориях показало, что это хорошая форма, которая позволяет реализовать себя активным, неравнодушным людям, не только членам партии. На мой взгляд, это здорово", - подчеркнул Артем Кавинов.
Он добавил, что во время предварительного голосования у людей есть возможность присмотреться, выбрать наиболее достойного кандидата.
"Жители сами определяют, за кого они хотели бы проголосовать на выборах. По сути, мы все вместе выбираем самых достойных. Поддержка жителей – это самое важное в нашей работе. Мы всегда стараемся быть на связи, в том числе и в социальных сетях. Приятно, когда слышишь, читаешь добрые слова или видишь позитивную реакцию на наши проекты, приемы. Очень ценно, когда устанавливается настоящая дружба, взаимодействие с жителями на территории. Это позволяет многие вопросы решать совместно", - сказал Артем Кавинов.
С 15 марта запущен официальный сайт процедуры – здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках.
Определены требования к участникам:
Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появился новый раздел – участие в волонтерской и добровольческой деятельности.
Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня.
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