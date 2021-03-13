Водоканал сообщил об отключении воды в Нижегородском и Кстовском районах 18 марта (список) Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский водоканал" сообщил об отключении воды в Нижегородском и Кстовском районах 18 марта (список). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, специалисты компании проведут плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на Казанском шоссе.

В ходе производства работ с 10:00 до 00:00 будет отключено холодное водоснабжение в части жилых домов и нежилых зданий.

Список домов:

Верхне-Печёрская слобода, 6, 8, 10, 38, 40,

ул. Вечерняя, 5, 21, 62, 104, 124,

дер. Афонино, ул. Зеленая, 1, 7, 22, 27, 28, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 696

дер. Афонино, ул. Магистральная, 1, 4-1876, 10в, 20, 21а, 21б, 63, 71, 72, 73, 73а, 74, 81, 82, 83, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 158, 159, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 206, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 1376

дер. Афонино, ул. Овражная, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198,

дер. Афонино, ул. Октябрьская, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 277, 278, 279, 280, 281,

дер. Афонино, ул. Парковая, 24, 25, 26, 60, 61, 61а, 62, 62а,

дер. Афонино, ул. Первомайская, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210А, 210б, 211, 211а, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,

дер. Афонино, ул. Полевая, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 307А,

дер. Афонино, ул. Центральная, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,

дер. Афонино, ул. Школьная, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 57, 58,

дер. Афонино, ул. Ясная, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 46, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4и, 4к, 4л, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

дер. Никульское, ул. Октябрьская, 197, 197А, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210А, 211, 220

дер. Новопокровское, ул. Комсомольская, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 139, 168, 172, 175, 176, 177, 177А, 178, 178а, 179, 184, 199, 200,

дер. Новопокровское, ул. Огородная, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 249, 250, 251,

Казанское шоссе, 25в, 25ж, 266, 27/1, 28, 28а, 101

Красная поляна, 4а

Компания рекомендует жителям с вечера 17 марта сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения.

Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.