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Экономика

"Укрепление рубля к евро может носить более выраженный характер, чем к доллару", - Максим Петроневич

17 марта 2021 11:06  [90] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Укрепление рубля к евро может носить даже более выраженный характер, чем к доллару", - заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич, комментируя курс рубля.

По его словам, валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США.

"Рубль по отношению к доллару пробил важный уровень сопротивления 73,1 рублей, а в случае преодоления отметки 72,6 – минимального курса с августа 2020 года – будет открыта дорога к дальнейшему укреплению российской валюты в диапазон 70,6-72 рубля за доллар", - заявил Максим Петроневич.

"В поддержку рубля сейчас выступает сохранение высоких цен на основные экспортные товары и начало налогового периода в России. До конца марта в бюджет может быть выплачено до 2,6 трлн рублей. Поддержать рубль также может Банк России, если ключевая ставка будет оставлена без изменения, а также снижение оценки рисков введения санкций на российский госдолг", - добавил эксперт.

"Укрепление рубля к евро может носить даже более выраженный характер, чем к доллару. Европейская экономика уже скоро может столкнуться с новым раундом введения/продления жестких эпидемиологических мер на фоне наблюдаемого очередного всплеска заболеваемости коронавирусом и недостаточных темпов вакцинации. Это обусловит более длительное сохранение стимулирующих монетарных мер в Еврозоне и будет способствовать ослаблению единой европейской валюты", - отметил Максим Петроневич.

Он резюмировал, что на конец весны котировки доллара ожидаются на уровне 71-72 рубля за доллара, евро – 84-85 рубля за евро.

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