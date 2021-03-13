Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали с крыши, расчищая ее от снега Происшествия

Фото: Соцсеть ВКонтакте, группа "Типичный Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали с крыши пятиэтажки, расчищая ее от снега. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском управлении ГОЧС.

Несчастный случай произошел сегодня – 17 марта на улице Малой Ямской.

Свидетели произошедшего поделились подробностями в соцсетях и рассказали, что снег сошел с крыши лавиной вместе с рабочими. Их откопали жители. "Рабочие отделались испугом и небольшими ушибами", - рассказали пользователи соцсети.

Свидетели вызвали скорую помощь и спасателей. Врачи обследовали пострадавших, которые отказались от госпитализации.

В ГОЧС добавили, что данный дом обслуживает ТСЖ.