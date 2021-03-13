Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Происшествия
17 марта 2021 11:57  [107] Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали с крыши, расчищая ее от снега
16 марта 2021 14:36  [243] Сотрудники МЧС спасли вмерзшего в лед лебедя в Вадском районе
16 марта 2021 12:55  [311] Склад стройматериалов на площади 500 кв.м горит в Кстове
16 марта 2021 08:40  [295] Три человека пострадали при столкновении двух автомашин с тягачом в Кстовском районе
15 марта 2021 10:58  [747] Более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала 2021 года
15 марта 2021 10:40  [347] Сотрудник нижегородского предприятия погиб при падении на него бревна
15 марта 2021 10:06  [325] Женщина и двое детей госпитализированы после ДТП на Бору
15 марта 2021 09:35  [241] Спасатели ликвидировали пожар в доме под расселение в Нижегородской области
15 марта 2021 08:28  [283] Дом под расселение горит в поселке Ильино Нижегородской области
13 марта 2021 17:27  [588] Снижение количества правонарушений в Нижегородской области за 2020 год составило 1,61%
Происшествия

Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали с крыши, расчищая ее от снега

17 марта 2021 11:57  [107] Происшествия

Фото: Соцсеть ВКонтакте, группа "Типичный Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали с крыши пятиэтажки, расчищая ее от снега. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском управлении ГОЧС.

Несчастный случай произошел сегодня – 17 марта на улице Малой Ямской.

Свидетели произошедшего поделились подробностями в соцсетях и рассказали, что снег сошел с крыши лавиной вместе с рабочими. Их откопали жители. "Рабочие отделались испугом и небольшими ушибами", - рассказали пользователи соцсети.

Свидетели вызвали скорую помощь и спасателей. Врачи обследовали пострадавших, которые отказались от госпитализации.

В ГОЧС добавили, что данный дом обслуживает ТСЖ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph