Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали с крыши, расчищая ее от снега

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Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали с крыши пятиэтажки, расчищая ее от снега. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском управлении ГОЧС.
Несчастный случай произошел сегодня – 17 марта на улице Малой Ямской.
Свидетели произошедшего поделились подробностями в соцсетях и рассказали, что снег сошел с крыши лавиной вместе с рабочими. Их откопали жители. "Рабочие отделались испугом и небольшими ушибами", - рассказали пользователи соцсети.
Свидетели вызвали скорую помощь и спасателей. Врачи обследовали пострадавших, которые отказались от госпитализации.
В ГОЧС добавили, что данный дом обслуживает ТСЖ.
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