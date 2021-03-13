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Культура и отдых

Психологическую монодраму "Между" покажут на сцене нижегородского Дома Актера 19 марта

17 марта 2021 12:00  [47] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спектакль "Между" покажут на сцене нижегородского Дома Актера 19 марта 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил автор постановки Артур Кочканян, который является и режиссером, и актером спектакля.

Артур Кочканян характеризует "Между" как психологическую монодраму/storytelling. Он рассказал, что спектакль основан на реальных мистических событиях, произошедших с ним в Нижнем Новгороде. 

"Это всего лишь ряд событий, произошедших со мной, и одна из моих историй" , - пояснил сюжет автор строчкой из своего спектакля.

Характеризуя лирического героя, он привел отзыв зрителя - "Оставивший бога, спустя испытания вернувшийся к нему".

В спектакле звучит голос актрисы Марины Гиоргадзе.

Премьера спектакля "Между" состоялась 21 августа 2019 году на сцене нижегородского "Центра театрального мастерства" в день 55-летия Артура Кочканяна. По его словам, тогда он хотел "пригласить зрителей и подвести какие-то творческие итоги". Собранные деньги он передал в фонд "НОНЦ"

"Я думал, что сыграю этот спектакль только один раз. Но мою историю зрители приняли очень хорошо, и дали спектаклю вторую жизнь. Спектакль 19 марта будет юбилейным. Он десятый", - рассказал Артур Кочканян.

Напомним, ранее Артур Кочканян поставил спектакль по комедии Карло Гольдони "Слуга двух господ" - "Труффальдино" на сцене Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова. Актера на главную роль выбирали путем кастинга. В итоге роль Труффальдино досталась музыканту нижегородской рок-группы "Анакрил" Александру Карпову.

Также Артур Кочканян выступает режиссером спектакля "Марютка", который ранее шел в Маленьком театре А. Сучкова.

СПРАВКА:

Артур Кочканян - нижегородский актер, педагог, режиссер. С 2017 года является художественным руководителем Республиканского русского театра драмы и комедии Республики Калмыкия.

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Теги:
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