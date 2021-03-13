"Только местные жители знают, чего не хватает в их микрорайоне", - Елена Хохлова Общество

Елена Хохлова Фото: личный архив спикера

"Только местные жители знают, чего не хватает в их микрорайоне", - заявила волонтер проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) Елена Хохлова, комментируя программу набора волонтеров для работы при проведении голосования за объекты благоустройства в 2022 году.

"Уже несколько лет мы с ребятами из объединения "Доброе сердце" помогаем детям-инвалидам. Я знаю, что, например, в Балахне нет зоны для взаимодействия детей с разными возможностями здоровья. Прекрасной идеей был бы веревочный городок", - отметила она.

По словам Елены Хохловой, он нужен не только для развития физических навыков, но и для формирования личности детей с особенностями развития.

"Только местные жители знают, чего не хватает в их дворе или микрорайоне. Считаю, что всем нужно принять активное участие в голосовании", - резюмировала эксперт.

Напомним, набор добровольцев для работы во время голосования стартовал 24 февраля и продлится до 22 марта. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Само голосование за пространства для благоустройства в 2022 году пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Ранее также сообщалось, что голосование за пространства для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" пройдет на новой платформе с 26 апреля по 30 мая.