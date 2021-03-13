"Только местные жители знают, чего не хватает в их микрорайоне", - Елена Хохлова

Елена Хохлова
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"Только местные жители знают, чего не хватает в их микрорайоне", - заявила волонтер проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) Елена Хохлова, комментируя программу набора волонтеров для работы при проведении голосования за объекты благоустройства в 2022 году.
"Уже несколько лет мы с ребятами из объединения "Доброе сердце" помогаем детям-инвалидам. Я знаю, что, например, в Балахне нет зоны для взаимодействия детей с разными возможностями здоровья. Прекрасной идеей был бы веревочный городок", - отметила она.
По словам Елены Хохловой, он нужен не только для развития физических навыков, но и для формирования личности детей с особенностями развития.
"Только местные жители знают, чего не хватает в их дворе или микрорайоне. Считаю, что всем нужно принять активное участие в голосовании", - резюмировала эксперт.
Напомним, набор добровольцев для работы во время голосования стартовал 24 февраля и продлится до 22 марта. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.
Само голосование за пространства для благоустройства в 2022 году пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.
Ранее также сообщалось, что голосование за пространства для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" пройдет на новой платформе с 26 апреля по 30 мая.
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