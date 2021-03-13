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Общество

Еще три праздничных выходных дня предлагают сделать в России

17 марта 2021 13:41  [163] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще три праздничных выходных дня может появиться в России. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов ("Единая Россия").

Информацию о предполагаемых новых выходных днях Сергей Вострецов озвучил, комментируя общественную петицию с предложением сделать День космонавтики нерабочим праздничным днем.

Данная петиция размещена на интернет-ресурсе "Российская общественная инициатива". Авторы петиции предлагают переименовать "День космонавтики" 12 апреля в "День космоса и космонавтики" и внести изменения в Трудовой кодекс с тем, что бы сделать этот день праздничным и нерабочим.

Сергей Вострецов сказал, что в Госдуме считают возможным сделать День космонавтики выходным. Также, по его мнению, можно сделать праздничными День работника сельского хозяйства и День учителя.

"Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли были выходными, но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты - то подвинуть даты", - пояснил депутат.

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Теги:
Государственная Дума Праздники
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