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Культура и отдых

Выставка "Хохломское разнотравье" открывается в НГХМ

17 марта 2021 14:18  [98] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка "Хохломское разнотравье" откроется в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, персональная экспозиция директора Нижегородского художественного училища Николая Гущина приурочена к 60-летию художника.

Экспозиция включает более 130 работ – это расписные изделия и предметы из коллекции художника. Кроме того, на юбилейной выставке зрители познакомятся с материалами по истории хохломской росписи, узнают о ее разновидностях.

"Николай Гущин ориентируется на стилистические традиции "ковернинского" извода хохломской росписи. Его манера тяготеет к монументальным, несуетливым, величавым ритмам и пропорциям. В качестве основных он использует красный и черный цвета, а также традиционное хохломское золото", - отмечается в сообщении.

Выставка "Хохломское разнотравье" будет работать с 18 марта по 18 апреля 2021 года.

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Теги:
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