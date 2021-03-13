Кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области превысил 90 млрд рублей по итогам 2020 года Бизнес

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Кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области

превысил 90 млрд рублей по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения на 1 января превысил 131,4 млрд рублей, увеличившись почти на треть.

При этом наибольший рост достигнут по розничному направлению: кредитный портфель физлиц за отчетный период вырос на 16%, портфель привлеченных средств – на 35%.



По итогам работы банка ВТБ в Нижегородской области за 2020 год общий кредитный портфель подразделения составил 90,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель на 1 января 2021 года достиг 49,7 млрд рублей, увеличившись за год на 16%. Половина его объема - 24,8 млрд рублей - приходится на ипотеку (плюс 31% к прошлому году). Портфель кредитов наличными вырос на 5%, до 20,6 млрд рублей, автокредитов – на 7%, до 2,7 млрд рублей.

Всего за прошедший год ВТБ предоставил жителям Нижегородской области 27,5 тысяч кредитов на общую сумму порядка 26 млрд рублей, что на 27% больше показателей прошлого года по количеству и на 22% - по объем выдач. Из них – 13,7 млрд рублей – это ипотечные кредиты (+ 46% к результату прошлого года), 10,1 млрд рублей – кредиты наличными (+2%) и 2 млрд рублей - автокредиты (+9%).

Значительный рост достигнут в сегменте привлеченных средств населения. Ресурсный портфель физлиц подразделения за отчетный период вырос на 35% и на 1 января превысил 98,2 млрд рублей.

Существенная часть в нем приходится на депозиты – 71,9 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом – 21%. При этом почти вдвое – до 26,4 млрд рублей - увеличился портфель инвестиционных продуктов.

Корпоративный кредитный портфель регионального офиса на 1 января составил 40,9 млрд рублей., из которых 25,7 млрд рублей составляют кредиты клиентам среднего и малого бизнеса.

В прошедшем году ВТБ продолжил активную работу по финансированию регионального бизнеса в рамках программ государственной поддержки. Портфель льготных кредитов по ним на 1 января 2021 года превысил 8,8 млрд рублей. Из них 4,2 млрд рублей приходится на программу Минэкономразвития льготного кредитования субъектов МСП, более 1,8 млрд рублей – на программу Минсельхоза и около 2,1 млрд рублей – на программы поддержки занятости в период пандемии коронавируса.



По словам управляющего филиалом ВТБ в Нижегородской области Игоря Рожковского, компания продолжила расти вопреки негативным ожиданиям экспертов по развитию рынка.

"В розничном кредитовании драйвером роста остается ипотека. Спрос на нее в регионе был колоссальным – объем выданных жителям области жилищных займов увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 46%. В сегменте привлечения взрывной рост мы фиксируем по портфелю средств, вложенных нашими клиентами в инвестиционные продукты", - отметил он.

"Для бизнеса региона хорошим подспорьем в прошедший непростой год стали реализованные банками меры государственной поддержки клиентов, пострадавших в результате пандемии: ВТБ предоставил нижегородским компаниям в рамках госпрограмм 422 и 696 финансовую помощь на 2,1 млрд рублей и провел реструктуризации кредитных обязательств на почти 9 млрд рублей. Пандемия ускорила развитие каналов онлайн-обслуживания клиентов, и прошедший год можно по праву считать годом технологического прорыва в части внедрения цифровых сервисов", - добавил Игорь Рожковский.

В заключении спикер отметил, что были реализованы первые онлайн-сделки ипотечного и автокредитования, проведена масштабная трансформация мобильного приложения "ВТБ Онлайн", активно внедрялась технология цифрового подписания документов, благодаря чему доля клиентских операций в электронном формате в нижегородских офисах банка по итогам прошлого года превысила 30%.