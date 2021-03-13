В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
17 марта 2021 15:11  [53] Кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области превысил 90 млрд рублей по итогам 2020 года
17 марта 2021 09:32  [1468] Еще два свиноводческих комплекса появятся в Нижегородской области
16 марта 2021 17:28  [200] Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в программе "МСП: Акселератор инноваций"
16 марта 2021 13:16  [293] Банк "Открытие": каждый третий житель ПФО готов взять кредит на крупные покупки
16 марта 2021 12:28  [205] Правительство Нижегородской области заинтересовано в развитии свеклосахарного производства
15 марта 2021 19:04  [301] Подрядчики в Нижнем Новгороде в 2020 году не выполнили муниципальные контракты на 70 млн рублей
15 марта 2021 15:11  [245] "На рынке нефти можно ожидать контролируемого дефицита в марте-апреле", - Анна Морина
15 марта 2021 13:20  [716] Рабочую группу по созданию карбонового полигона создадут в Нижегородской области
15 марта 2021 11:10  [436] "Истории…" с продолжением: канал HISTORY и сервис Wink представляют совместный проект для российских зрителей
12 марта 2021 18:40  [344] Предприятия, реализующие подакцизную продукцию, смогут получить меры поддержки
Бизнес

Кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области превысил 90 млрд рублей по итогам 2020 года

17 марта 2021 15:11  [53] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области
превысил 90 млрд рублей по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения на 1 января превысил 131,4 млрд рублей, увеличившись почти на треть.

При этом наибольший рост достигнут по розничному направлению: кредитный портфель физлиц за отчетный период вырос на 16%, портфель привлеченных средств – на 35%.
 
По итогам работы банка ВТБ в Нижегородской области за 2020 год общий кредитный портфель подразделения составил 90,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель на 1 января 2021 года достиг 49,7 млрд рублей, увеличившись за год на 16%. Половина его объема - 24,8 млрд рублей - приходится на ипотеку (плюс 31% к прошлому году). Портфель кредитов наличными вырос на 5%, до 20,6 млрд рублей, автокредитов – на 7%, до 2,7 млрд рублей.

Всего за прошедший год ВТБ предоставил жителям Нижегородской области 27,5 тысяч кредитов на общую сумму порядка 26 млрд рублей, что на 27% больше показателей прошлого года по количеству и на 22% - по объем выдач. Из них – 13,7 млрд рублей – это ипотечные кредиты (+ 46% к результату прошлого года), 10,1 млрд рублей – кредиты наличными (+2%) и  2 млрд рублей - автокредиты (+9%).

Значительный рост достигнут в сегменте привлеченных средств населения. Ресурсный портфель физлиц подразделения за отчетный период вырос на 35% и на 1 января превысил 98,2 млрд рублей.

Существенная часть в нем приходится на депозиты – 71,9 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом – 21%. При этом почти вдвое – до 26,4 млрд рублей -  увеличился портфель инвестиционных продуктов.
Корпоративный кредитный портфель регионального офиса на 1 января составил 40,9 млрд рублей., из которых 25,7 млрд рублей составляют кредиты клиентам среднего и малого бизнеса.

В прошедшем году ВТБ продолжил активную работу по финансированию регионального бизнеса в рамках программ государственной поддержки. Портфель льготных кредитов по ним на 1 января 2021 года превысил 8,8 млрд рублей. Из них 4,2 млрд рублей приходится на программу Минэкономразвития льготного кредитования субъектов МСП, более 1,8 млрд рублей – на программу Минсельхоза и около 2,1 млрд рублей – на программы поддержки занятости в период пандемии коронавируса.
 
По словам управляющего филиалом ВТБ в Нижегородской области Игоря Рожковского, компания продолжила расти вопреки негативным ожиданиям экспертов по развитию рынка.

"В розничном кредитовании драйвером роста остается ипотека. Спрос на нее в регионе был колоссальным – объем выданных жителям области жилищных займов увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 46%. В сегменте привлечения взрывной рост мы фиксируем по портфелю средств, вложенных нашими клиентами в инвестиционные продукты", - отметил он.

"Для бизнеса региона хорошим подспорьем в прошедший непростой год стали реализованные банками меры государственной поддержки клиентов, пострадавших в результате пандемии: ВТБ предоставил нижегородским компаниям в рамках госпрограмм 422 и 696 финансовую помощь на 2,1 млрд рублей и провел реструктуризации кредитных обязательств на почти 9 млрд рублей. Пандемия ускорила развитие каналов онлайн-обслуживания клиентов, и прошедший год можно по праву считать годом технологического прорыва в части внедрения цифровых сервисов", - добавил Игорь Рожковский.

В заключении спикер отметил, что были реализованы первые онлайн-сделки ипотечного и автокредитования, проведена масштабная трансформация мобильного приложения "ВТБ Онлайн", активно внедрялась технология цифрового подписания документов, благодаря чему доля клиентских операций в электронном формате в нижегородских офисах банка по итогам прошлого года превысила 30%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph