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"Власти города со снегопадами справились хорошо, если говорить о магистралях", - Александр Мелешкин

17 марта 2021 15:40  [113] Общество
Александр Мелешкин

Александр Мелешкин

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Власти города со снегопадами справились хорошо, если говорить о магистралях", – заявил бывший первый вице-мэр Нижнего Новгорода в 2002 – 2005 годах, и.о. мэра в 1998 году Александр Мелешкин, комментируя уборку снега в городе.

"Когда я руководил городом, после снегопадов, как и сейчас, в первую очередь все силы мы бросали на съезды и основные магистрали, иначе город встанет. У нас съезды – это нерв города. Второе – это второстепенные магистрали, ответственность районов. Дворы – следующий этап. Но у нас дворы чистила районная администрация, а сейчас это обязанность ДУКов. Никогда с ними не работал и не знаю, какие на них есть рычаги влияния", - отметил Александр Мелешкин.

По его словам, власти города со снегопадами этой зимы справились хорошо – если говорить о магистралях. "Отдельный бонус — за привлечение военной техники, я сам видел, как она работает. На тройку поработали районы по второстепенным магистралям, лучше выглядят Автозавод и Сормово. Про ДУКи вообще говорить ничего не буду, уборка снега во дворах провалена, опять же лучше дела в Сормове и на Автозаводе", - заявил бывший вице-мэр города.

"Существует разница между уборкой в разных районах города. Если в нижней части можно убирать спокойно, то в центре нужно убирать съезды, а потом уже доделывать все остальное. Я всегда говорил, что со стихией бороться бесполезно, надо бороться с последствиями. Этой зимой ситуацию усугубило то, что после снегопадов пришли морозы. В -5 наледь с дорог можно убирать грейдерами, а уже в -18 нельзя, нужно ждать потепления, вот и остались у нас бугры на дорогах", - заключил он.

Как сообщалось ранее, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее также сообщалось, что с начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
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