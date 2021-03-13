Очистка Канавинского моста от наледи ведется в Нижнем Новгороде

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Очистка Канавинского моста от наледи и снежной "каши" ведется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.
Спецтехника и дорожные рабочие очищают тротуары и прибордюрные полосы моста.
Работы не влияют на движение автотраспорта. По данным Яндекс.Пробки, в 15:30 17 марта движение на мосту немного затруднено лишь с середины переправы в сторону заречной части.
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