Очистка Канавинского моста от наледи ведется в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Очистка Канавинского моста от наледи и снежной "каши" ведется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.

Спецтехника и дорожные рабочие очищают тротуары и прибордюрные полосы моста.

Работы не влияют на движение автотраспорта. По данным Яндекс.Пробки, в 15:30 17 марта движение на мосту немного затруднено лишь с середины переправы в сторону заречной части.