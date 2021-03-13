"Работающие круглосуточно дорожные службы справляются удовлетворительно", – Сергей Гладышев Общество

Сергей Гладышев Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Работающие круглосуточно в Нижнем Новгороде дорожные службы справляются удовлетворительно", – заявил бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Гладышев, комментируя уборку снега в городе.

"Сложные зимы бывали на моей памяти: например, в 1985 году, когда из-за снегопадов даже железная дорога буксовала, и поезда не ходили. В 2010 году тоже пришлось нелегко, тогда в конце декабря-январе осадков выпало значительно больше среднемесячных значений. Но не припомню, чтобы в городе выпадало столько снега, сколько этой зимой", - отметил он.

По его словам, в Нижнем Новгороде появились новые микрорайоны, дополнительные дороги, мосты. "Поэтому я считаю, что дорожные службы, которые в этих условиях работают круглосуточно, справляются удовлетворительно. Территории, нуждающиеся в уборке, увеличились, а количество техники – нет. Ее нужно больше в 2-2,5 раза", - заявил Сергей Гладышев.

"Во все времена Нижегородский и Советский районы были самыми тяжелыми для уборки в силу того, что там очень много организаций, учебных заведений, соответственно, много людей на машинах. Второе – это плотность застройки. Разве можно сравнить Сормовский район, и к примеру, Нижегородский, Советский? Нет, конечно", - добавил бывший вице-мэр города.

"Раньше предприятия, в том числе и торговли, убирали сами, магазины чистили свои территории. А сейчас, когда межевание провели, у многих оно проходит по стене дома, им абсолютно безразлично, убрано у них или не убрано", - отметил Сергей Гладышев.

"Если говорить по опыту, дороги города чистят быстро, за несколько часов всего, а больше всего жалоб на работу ДУКов. Потому что человек выходит из подъезда и начинает всех проклинать. Хотя, по моему опыту, жители ругаются даже тогда, когда, вроде бы, убираются, потому что я наблюдаю за этим больше 25 лет, я за это отвечал и сейчас смотрю", - заключил он.

Как сообщалось ранее, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее также сообщалось, что с начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду.