Объемы ввода жилья в Нижегородской области увеличились на 4,7% за 2020 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объемы ввода жилья в Нижегородской области увеличились на 4,7% за 2020 год. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Согласно информации, за минувший год в регионе было введено в эксплуатацию 6 028 жилых домов. Общая площадь жилья - 1 млн 476,8 тыс. кв. м, что на 4,7% превышает показатели 2019 года.

"Несмотря на пандемию, 2020 год показал положительные результаты по объемам ввода жилья в регионе. Этого результата удалось достичь не только за счет хороших темпов строительства многоквартирных домов, но и за счет частного сектора", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что согласно поручению президента страны в регионах России к 2030 году объемы строительства жилья должны составить не менее 0,82 кв. м на человека в год. Для достижения этого показателя региональное правительство, в частности, использует механизмы комплексного развития территорий и инфраструктурных облигаций.

По итогам 2020 года Нижегородская область заняла третье место среди регионов ПФО по объему жилищного строительства.

Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде начнется строительство десяти многоэтажных жилых домов.