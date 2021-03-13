В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2021 16:15  [88] "Работающие круглосуточно дорожные службы справляются удовлетворительно", – Сергей Гладышев
17 марта 2021 16:10  [88] Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 17 марта
17 марта 2021 16:01  [107] Объемы ввода жилья в Нижегородской области увеличились на 4,7% за 2020 год
17 марта 2021 15:42  [122] Очистка Канавинского моста от наледи ведется в Нижнем Новгороде
17 марта 2021 15:40  [113] "Власти города со снегопадами справились хорошо, если говорить о магистралях", - Александр Мелешкин
17 марта 2021 15:28  [88] Парковку ограничат на ул.Артельной в Нижнем Новгороде с 6 апреля
17 марта 2021 15:19  [135] Названы наиболее подверженные подтоплению во время паводка участки Нижнего Новгорода
17 марта 2021 15:15  [129] Последствия оползня на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде устранят к маю
17 марта 2021 15:05  [110] Ожидание паводка: в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности
17 марта 2021 13:41  [1283] Еще три праздничных выходных дня предлагают сделать в России
Общество

Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 17 марта

17 марта 2021 16:10  [88] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 17 марта.

В Приокском районе сегодня по заявкам жителей ведется уборка снега в поселке Черепичном. Также на территории района дорожные службы ведут работы на проспекте Гагарина и улице 40 лет Победы, а специалисты ДУК очищают от снега и наледи дворы на Анкудиновском шоссе и улице Елисеева, 7,7а.

Сегодня, 17 марта, в районе работает 45 единиц техники и 53 дорожных рабочих. Кроме того, специалисты прочищают ливневые лотки и колодцы, накануне провели эту работу на улицах 40 лет Октября, Полевой и на Анкудиновском шоссе.

В Канавинском районе спецтехника и дорожные рабочие ведет расчистку моста от наледи и снежной "каши". Кроме того, уборка снежных масс сегодня проходит на улицах: Генерала Зимина, 35, Советская, Самаркандская, Ивана Романова, Запорожская, Спортивная, Пролетарская, 7.

Всего в уборке улично-дорожной сети Канавина задействовано около 40 единиц спецтехники и более 110 дорожных рабочих.

Дежурят противопаводковые бригады. Воду откачивают на улицах Советской, Генерала Зимина, Тонкинской, Комсомольском шоссе, Кузбасской, Гордеевской, Ухтомского, Движенцев, Путейской, в Лесном городке.

За прошедшие сутки силами подрядных организаций по содержанию улично-дорожной сети Канавинского района было вывезено около трех тысяч кубометров снега и откачано более 400 кубометров воды.

За минувшие сутки с улиц Автозаводского района откачано 398 кубометров талых вод. Сегодня три единицы водооткачивающей техники и помпа работают на улицах Переходникова, 3; Челюскинцев, 17-25; Героя Смирнова, 25; перекресток Бусыгина/Львовская; перекресток Лескова/Веденяпина.

Также подрядная организация откачивает талые воды в 6 микрорайоне, пр. Веденяпина, Автомеханическая, Мелиоративная, Учительская.

На улицах Автозаводского района работают 155 дорожных рабочих и 35 единиц техники. Так, расчистка хозпроездов и вывоз снега идет на улицах Лескова, Колхозная, Южное шоссе, Третьяковская, Героя Шнитникова.

Работы по уборке и вывозу снега в Советском районе ведутся на улицах Богородского, Артельной, Ивлиева. Кроме того, снег убирают между улицами Б.Панина и Гаражной. Остановочные павильоны и тротуары очищают на проспекте Гагарина, улицах Ванеева и Юбилейной.

Также запланирована очистка от снежных масс внутридворового проезда за домами № 60 – 66 по ул. Бекетова. В работе будут задействованы 62 дорожных рабочих и 32 единицы снегоуборочной техники.

Ежедневно, наряду с комплексной очисткой дворов, ведется работа по очистке крыш и козырьков подъездов домов.

В Нижегородском районе работы по уборке и вывозу снега продолжаются на улицах Родионова, Деловая и набережной Федоровского. В уборке территорий задействовано более 20 единиц спецтехники и 100 дорожных рабочих.

В ночь с 16 на 17 марта дорожные службы работали на улицах: М. Покровская, Октябрьская, Минина и пл. Минина. Завершилась комплексная уборка территорий на ул. Богдановича, микрорайон «Верхние Печеры» (мкр-н № 5 и №3, вблизи школ № 103 и №7) и микрорайон "Усиловский" (ул. Усилова, 2/3, 3/3, ул. Донецкая). Кроме того, начала работать водооткачивающая техника, проводится чистка дождеприёмных колодцев и откачка воды.

С территории Ленинского района за сутки откачано около 400 кубометров талых вод с ул. Новикова-Прибоя, Баумана, Матросская, Героя Попова, Комсомольской площади, у дома №5 по ул. Радио и дома №45/1 по пр. Ленина.

Сегодня работы по откачке воды ведутся около дома №13 по ул. Памирская и под виадуком на ул. Новикова-Прибоя.

Кроме того, на улицах района работают 32 единицы снегоуборочной техники и 70 дорожных рабочих. Работы ведутся около станции метро "Пролетарская", на улицах Адмирала Нахимова, Матросская, Комсомольском шоссе, а также на общественных пространствах – в сквере у гостиницы Заречной и в парке Станкозавода.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Паводок Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph