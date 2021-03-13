Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 17 марта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 17 марта.

В Приокском районе сегодня по заявкам жителей ведется уборка снега в поселке Черепичном. Также на территории района дорожные службы ведут работы на проспекте Гагарина и улице 40 лет Победы, а специалисты ДУК очищают от снега и наледи дворы на Анкудиновском шоссе и улице Елисеева, 7,7а.

Сегодня, 17 марта, в районе работает 45 единиц техники и 53 дорожных рабочих. Кроме того, специалисты прочищают ливневые лотки и колодцы, накануне провели эту работу на улицах 40 лет Октября, Полевой и на Анкудиновском шоссе.

В Канавинском районе спецтехника и дорожные рабочие ведет расчистку моста от наледи и снежной "каши". Кроме того, уборка снежных масс сегодня проходит на улицах: Генерала Зимина, 35, Советская, Самаркандская, Ивана Романова, Запорожская, Спортивная, Пролетарская, 7.

Всего в уборке улично-дорожной сети Канавина задействовано около 40 единиц спецтехники и более 110 дорожных рабочих.

Дежурят противопаводковые бригады. Воду откачивают на улицах Советской, Генерала Зимина, Тонкинской, Комсомольском шоссе, Кузбасской, Гордеевской, Ухтомского, Движенцев, Путейской, в Лесном городке.

За прошедшие сутки силами подрядных организаций по содержанию улично-дорожной сети Канавинского района было вывезено около трех тысяч кубометров снега и откачано более 400 кубометров воды.

За минувшие сутки с улиц Автозаводского района откачано 398 кубометров талых вод. Сегодня три единицы водооткачивающей техники и помпа работают на улицах Переходникова, 3; Челюскинцев, 17-25; Героя Смирнова, 25; перекресток Бусыгина/Львовская; перекресток Лескова/Веденяпина.

Также подрядная организация откачивает талые воды в 6 микрорайоне, пр. Веденяпина, Автомеханическая, Мелиоративная, Учительская.

На улицах Автозаводского района работают 155 дорожных рабочих и 35 единиц техники. Так, расчистка хозпроездов и вывоз снега идет на улицах Лескова, Колхозная, Южное шоссе, Третьяковская, Героя Шнитникова.

Работы по уборке и вывозу снега в Советском районе ведутся на улицах Богородского, Артельной, Ивлиева. Кроме того, снег убирают между улицами Б.Панина и Гаражной. Остановочные павильоны и тротуары очищают на проспекте Гагарина, улицах Ванеева и Юбилейной.

Также запланирована очистка от снежных масс внутридворового проезда за домами № 60 – 66 по ул. Бекетова. В работе будут задействованы 62 дорожных рабочих и 32 единицы снегоуборочной техники.

Ежедневно, наряду с комплексной очисткой дворов, ведется работа по очистке крыш и козырьков подъездов домов.

В Нижегородском районе работы по уборке и вывозу снега продолжаются на улицах Родионова, Деловая и набережной Федоровского. В уборке территорий задействовано более 20 единиц спецтехники и 100 дорожных рабочих.

В ночь с 16 на 17 марта дорожные службы работали на улицах: М. Покровская, Октябрьская, Минина и пл. Минина. Завершилась комплексная уборка территорий на ул. Богдановича, микрорайон «Верхние Печеры» (мкр-н № 5 и №3, вблизи школ № 103 и №7) и микрорайон "Усиловский" (ул. Усилова, 2/3, 3/3, ул. Донецкая). Кроме того, начала работать водооткачивающая техника, проводится чистка дождеприёмных колодцев и откачка воды.

С территории Ленинского района за сутки откачано около 400 кубометров талых вод с ул. Новикова-Прибоя, Баумана, Матросская, Героя Попова, Комсомольской площади, у дома №5 по ул. Радио и дома №45/1 по пр. Ленина.

Сегодня работы по откачке воды ведутся около дома №13 по ул. Памирская и под виадуком на ул. Новикова-Прибоя.

Кроме того, на улицах района работают 32 единицы снегоуборочной техники и 70 дорожных рабочих. Работы ведутся около станции метро "Пролетарская", на улицах Адмирала Нахимова, Матросская, Комсомольском шоссе, а также на общественных пространствах – в сквере у гостиницы Заречной и в парке Станкозавода.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.