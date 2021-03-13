Банк "Открытие" запустил для новых клиентов МСБ рекламную кампанию акции "Тест-драйв" Бизнес

Банк "Открытие" 15 марта запустил рекламную кампанию в поддержку акции "Тест-драйв" для новых клиентов МСБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рекламе участвует амбассадор банка, музыкант и бизнесмен Баста (Василий Вакуленко). Акция будет продвигаться в интернете с помощью баннеров и видеороликов.

Акция "Тест-драйв" проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших первый расчетный счет в банке и одновременно подключивших пакет услуг "Свой бизнес". В течение шести месяцев действия акции предприниматели могут не вносить абонентскую плату за пакет "Свой бизнес" (включая месяц его подключения), не платить за обслуживание счета, также обнуляются комиссии за внешние платежи в ДБО в адрес ЮЛ и ИП.

Для того, что бы воспользоваться условиями предложения, необходимо в заявке на открытие счета выбрать акцию "Тест драйв". После окончания действия акции комиссия начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

Рекламные ролики можно посмотреть по ссылкам:

https://youtu.be/Lyn_YhMmS-U

https://youtu.be/_XXBxZrHMuM

https://youtu.be/gsCvgBAudPo

https://youtu.be/RQXFC8e5M3E



Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса банка "Открытие: "С помощью акции "Тест-драйв" мы рассчитываем привлечь в банк "Открытие" новых клиентов, в том числе компании малого бизнеса из сферы услуг, питания и электронной торговли. В рамках акции клиенты смогут оценить уровень сервиса и продукты банка, а после ее завершения продолжить обслуживание у нас. Банк "Открытие" продолжает совершенствовать свои сервисы для компаний МСБ и готов предоставить им выгодные условия при высоком качестве обслуживания", прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса банка Сергей Животягин.

Рекламная кампания в поддержку акции "Тест-драйв" продлится до 25 апреля.