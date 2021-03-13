В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
17 марта 2021 16:59  [5] Прием заявок на конкурс "Экспортер года" продлен до 30 марта
17 марта 2021 16:50  [53] Банк "Открытие" запустил для новых клиентов МСБ рекламную кампанию акции "Тест-драйв"
17 марта 2021 15:11  [98] Кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области превысил 90 млрд рублей по итогам 2020 года
17 марта 2021 09:32  [1590] Еще два свиноводческих комплекса появятся в Нижегородской области
16 марта 2021 17:28  [202] Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в программе "МСП: Акселератор инноваций"
16 марта 2021 13:16  [295] Банк "Открытие": каждый третий житель ПФО готов взять кредит на крупные покупки
16 марта 2021 12:28  [207] Правительство Нижегородской области заинтересовано в развитии свеклосахарного производства
15 марта 2021 19:04  [307] Подрядчики в Нижнем Новгороде в 2020 году не выполнили муниципальные контракты на 70 млн рублей
15 марта 2021 15:11  [245] "На рынке нефти можно ожидать контролируемого дефицита в марте-апреле", - Анна Морина
15 марта 2021 13:20  [735] Рабочую группу по созданию карбонового полигона создадут в Нижегородской области
Бизнес

Банк "Открытие" запустил для новых клиентов МСБ рекламную кампанию акции "Тест-драйв"

17 марта 2021 16:50  [53] Бизнес

Банк "Открытие" 15 марта запустил рекламную кампанию в поддержку акции "Тест-драйв" для новых клиентов МСБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рекламе участвует амбассадор банка, музыкант и бизнесмен Баста (Василий Вакуленко). Акция будет продвигаться в интернете с помощью баннеров и видеороликов.

Акция "Тест-драйв" проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших первый расчетный счет в банке и одновременно подключивших пакет услуг "Свой бизнес". В течение шести месяцев действия акции предприниматели могут не вносить абонентскую плату за пакет "Свой бизнес" (включая месяц его подключения), не платить за обслуживание счета, также обнуляются комиссии за внешние платежи в ДБО в адрес ЮЛ и ИП.

Для того, что бы воспользоваться условиями предложения, необходимо в заявке на открытие счета выбрать акцию "Тест драйв". После окончания действия акции комиссия начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

Рекламные ролики можно посмотреть по ссылкам:
https://youtu.be/Lyn_YhMmS-U
https://youtu.be/_XXBxZrHMuM
https://youtu.be/gsCvgBAudPo
https://youtu.be/RQXFC8e5M3E

Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса банка "Открытие: "С помощью акции "Тест-драйв" мы рассчитываем привлечь в банк "Открытие" новых клиентов, в том числе компании малого бизнеса из сферы услуг, питания и электронной торговли. В рамках акции клиенты смогут оценить уровень сервиса и продукты банка, а после ее завершения продолжить обслуживание у нас. Банк "Открытие" продолжает совершенствовать свои сервисы для компаний МСБ и готов предоставить им выгодные условия при высоком качестве обслуживания", прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса банка Сергей Животягин.

Рекламная кампания в поддержку акции "Тест-драйв" продлится до 25 апреля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Банки Реклама
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph