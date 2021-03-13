Прием заявок на конкурс "Экспортер года" продлен до 30 марта Бизнес

Прием заявок на конкурс "Экспортер года" продлен до 30 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В конкурсе будут учитываться результаты внешнеэкономической деятельности компаний за 2020 год.

Оценивать конкурсантов будут по объему экспорта, его доле в общей выручке компании, наличию необходимых документов сертификации за рубежом, товарных знаков, патентов, а также стажу экспортной деятельности, количеству экспортных позиций, использованию международных торговых площадок, участию в программе Made in Russia, наличию сайтов компании на иностранных языках, положительным публикациям в международных СМИ, рекламе за рубежом и участию в международных выставках, конференциях, форумах.

Экспертная комиссия выберет лучшие компании в сферах промышленности, сельского хозяйства, услуг, IT-технологий. Победитель конкурса в каждой номинации будет награжден дипломом и ценным призом.

Заявки на участие в конкурсе принимаются очно до 10:00 30 марта 2021 года по адресу: Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, д. 4, офис 522.

Подробная информация о конкурсе - на официальном сайте Центра развития экспорта Нижегородской области. Центр вошел в ТОП-15 рейтинга самых эффективных организаций инфраструктуры поддержки экспорта по стране. Рейтинг составляет Российский экспортный центр на основании показателей работы организации за год. Всего оценивалась работа организаций из 85 регионов России.