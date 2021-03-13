Жители Балахнинского округа начали голосовать за проекты "Вам решать" Общество

Жители Балахнинского округа начали голосовать за проекты "Вам решать". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время от Балахнинского района уже направлено 13 инициатив на общую сумму более 23 млн рублей. Предложения направляются на конкурсную комиссию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать", который реализуется на базе программы поддержки местных инициатив (ППМИ).

С 15 февраля по 15 марта балахнинцы вносили свои предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Это инициативы по ремонту дорог, благоустройству придомовых территорий и установке детских площадок.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона активно участвовать в голосовании за свои проекты.

"Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные вашим землякам. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины", - говорил Глеб Никитин.

Он добавил, что именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

Напомним, до 15 апреля нижегородцы могут отдать свой голос за тот или иной объект, представленный в списке отдельно по каждой территории. Голосование в поддержку инициативного проекта проводится на сайте вамрешать.рф, также нижегородцы могут отдать свой голос через call-центр по телефону: 8-800-222-79-45.

Отбор инициативных проектов будет осуществляться комиссией на основании критериев конкурсного отбора до 1 мая 2021 года.

На реализацию инициатив жителей в региональном бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.

Как уже сообщалось, в 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.