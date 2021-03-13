Почти 15 млн рублей направят на содержание склонов в Нижнем Новгороде Экономика

Зеленский съезд Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 15 млн рублей направят на содержание склонов в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода объявил аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по содержанию склонов, противооползневых и берегоукрепительных сооружений инженерной защиты и гидротехнических тоннелей города на 2021 год.

Компания-подрядчик, которая победит в аукционе, должна будет с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года осуществлять выкашивание газонов и их прополку на склонах Зеленского съезда, Лыковой дамбы, склонах Похвалинского съезда.

Кроме этого, в течение летнего периода необходимо содержать ливневые лотки, а осенью - убирать сухую траву и опавшие листья. В течение поздней осени - осуществлять прометание дорожек и лестниц.

Также нужно будет провести противооползневые сооружения Волжского склона и Окского склона: выровнять борты откосных дорожек, заменить люки, очистить колодцы.

Помимо всех перечисленных работ, победившая в аукционе компания, должна будет убирать весь мусор в течение действия контракта и утилизировать его в соответствии с федеральным законодательством.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что последствия оползня на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде устранят к маю.