Банк "Открытие" управляет продажами с помощью геоаналитики Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" управляет продажами с помощью геоаналитики. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк пополнил набор геоинструментов продаж комплексным решением MLead российской компании-разработчика Marketing Logic.

Новая платформа автоматизировала работу выездных сотрудников департамента корпоративных продаж банка: она ставит и контролирует задачи, предлагает оптимальные маршруты встреч, отправляет необходимую информацию клиентам и готовит отчёты.

Комплексное решение состоит из 5 основных блоков: базы данных, мобильного приложения, отчётности, модуля оптимизаций и геоплатформы. Сервис охватывает процесс взаимодействия с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса от работы с базой до заключения договора.

"При выборе технологической платформы мы ориентировались на удобство пользования для наших сотрудников, а также на скорость разработки и экономический эффект от внедрения. Реализованное решение уже позволяет экономить до 20% рабочего времени наших специалистов. За счёт разработки централизованной системы постановки задач, основанной на больших данных и геопривязке, мы сократили время на непродуктивную работу по поиску клиентов и их контактов и увеличили время на звонки и встречи по определенному алгоритму. Распределение лидов и геопланирование позволяют сократить время на дорогу. В совокупности эти параметры дают ощутимый экономический эффект", - отметил старший вице-президент, директор департамента корпоративных продаж банка "Открытие" Дмитрий Криштопа.

Блок CRM платформы MLead содержит предзагруженные данные организаций, а также инструменты планирования встреч и звонков, календарь, полноценный навигатор, отслеживающий геотреки, и мощный аналитический модуль.

Отправляясь на встречи, сотрудники банка "Открытие" получают через приложение MLead задачи, которые уже содержат максимально подробную информацию: наименование компании-клиента, её реквизиты, адрес, статус и сроки начала и окончания выполнения задачи. Каждый этап маркируется и связывается с блоком отчётности. После выполнения одной задачи, сотрудник, в зависимости от результата, получает новую приоритетную задачу. Все автоматические решения принимаются в соответствии с утверждённым банком алгоритмом и маршрутизацией процессов.

Для оптимизации времени алгоритм подбирает наиболее короткий маршрут для наибольшего охвата клиентов в течение рабочего дня, при этом геопозиция сотрудника уточняется во время совершаемых звонков. Систему можно использовать в ручном режиме или полностью автоматизировать этот блок работ для определения эффективной нагрузки на каждого сотрудника.

Блок отчётности предоставляет разносторонние возможности выгрузки результатов выполненных задач, включая трекинг сотрудников на карте, фотоматериалы, документы и комментарии, которые специалисты банка загружают в приложение своего смартфона.

"Как компания-разработчик мы очень благодарны проекту с банком "Открытие", так как он в полной мере раскрывает потенциал направления мобильной разработки b2b-продуктов и отчётливо показывает все плюсы использования геоинформационной составляющей для управления сотрудниками, организации звонков и встреч, оптимизации внутренних бизнес-процессов. Банки, финансовая сфера – это наша специализация, и мы рады отметить то, что отрасль в лице ключевого игрока показывает свой инновационный характер. Думаю, для рынка теперь очевидно, что георешения – это не только про успешные кейсы по открытию, закрытию и релокации офисов, но и про массу других процессов, получающих за счёт привязки к географии и обогащения данными дополнительные преимущества. Мы планируем выделить мобильную разработку в отдельное направление ML Mobile и активно его развивать", - отметил управляющий партнёр компании Marketing Logic Дмитрий Галкин.