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Общество

Интеллектуальный резерв Нижегородского НОЦ получил поддержку минобразования региона

18 марта 2021 10:18  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Интеллектуальный резерв Нижегородского НОЦ получил поддержку минобразования региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, встреча интеллектуального резерва Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня с министром образования, науки и молодежной политики Ольгой Петровой прошла в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.

Отмечается, что в рамках мероприятия представители НОЦ презентовали концепцию взаимодействия с интеллектуальным резервом. Студенты смогли задать министру образования вопросы в формате живого диалога.

В интеллектуальный резерв Нижегородского НОЦ вошли студенты, которые в 2020 году стали финалистами предпринимательской игры "СтартапДиплом". В ней принимали участие более 430 студентов из 11 вузов региона, которые решали бизнес-задачи, сформированные на основе реальных кейсов. По результатам выполненных заданий, а также собеседований были отобраны 54 студента, набравших наибольшее количество баллов и проявивших предпринимательские способности.

По итогам встречи было решено задействовать интеллектуальный резерв в мероприятиях, проводимых региональным министерством образования, науки и молодежной политики, а также наладить взаимодействие студентов с молодежным парламентом региона.

Помимо этого, у ребят будет возможность погрузиться в реальные проекты по одну из пяти направлений деятельности Нижегородского НОЦ: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые технологии; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

Напомним, Нижегородский НОЦ был создан в 2019 году в рамках нацпроекта "Наука". На сегодняшний день в контуре организации находится порядка 200 проектов.

Ранее НОЦ представил свои проекты заместителю минобразования России. Центр сотрудничает с организациями из Самарской, Белгородской, Кемеровской, Мурманской, Владимировской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан и других регионов России. Расширение партнерских связей идет и в международном направлении, в частности, с Германией.

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Теги:
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