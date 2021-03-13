Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах Нижнего Новгорода 18 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключение попали дома в Приокском, Нижегородском и Автозаводском районах.

Речь идет о домах № 5 по ул. Маршала Жукова, №194, 196, 198 по пр. Гагарина, а также №1, 3 по ул. Радужная, где с 9:00 и 10:00 нет горячей воды. Водоснабжение возобновится к 13:00 в Приокском районе и к 16:00 в Нижегородском.

Кроме того, с 13:30 до 17:00 жители домов № 23а и 25 по пр. Ильича временно останутся без света.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно- коммунального хозяйства.

Напомним, сегодня плановые работы также ##563074###проводит## АО "Нижегородский водоканал. В связи с этим жители Нижегородского района Нижнего Новгорода и Кстовского района также временно остались без воды.

Напомним также, что накануне свет и горячую воду частично отключали в четырех домах Приокского района Нижнего Новгорода.