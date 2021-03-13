Нижегородец пытался убить свою жену из-за "голосов" в голове Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородец пытался убить свою жену из-за "голосов" в голове. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Согласно информации, сотрудники ведомства получили информацию о нападении на женщину на ул. Путейской в Канавинском районе.

По прибытии на место происшествия было установлено, что 30-летний нижегородец нанес жене ножевое ранение в область лица и шеи. На помощь женщине поспешила ее мать, которая забрала дочь и они покинули квартиру.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, 27-летняя женщина осталась жива.

Мужчина же был задержан и свою вину не отрицал. Он сообщил, что совершить деяние ему сказали "голоса" в голове.

На сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области сказано, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Расследование продолжается.