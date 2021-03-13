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Общество

Глеб Никитин поздравил жителей Крыма и Севастополя с 7-ой годовщиной воссоединения с Россией

18 марта 2021 12:27  [48] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин поздравил жителей Крыма и Севастополя с седьмой годовщиной воссоединения с Россией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 18 марта 2021 года исполняется 7 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. "Крымская весна" 2014 года стала поворотным моментом в истории полуострова.

"Жители Крыма проявили невероятную волю, решительность, стойкость и истинный патриотизм, практически единогласно проголосовав за возвращение своей земли в состав Российской Федерации", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что с 2015 года Нижегородская область и Республика Крым развивают партнерские связи.

"Нижегородцы и крымчане активно сотрудничают в научно-технической, социальной и культурной сферах. Регион также поддерживает теплые, дружественные отношения с городом федерального значения Севастополем", – подчеркнул он.

"Хочу сердечно поздравить всех жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с Россией. В этот исторический день примите пожелания счастья и благополучия, пусть воплощаются в жизнь все добрые начинания, которые поспособствуют дальнейшему процветанию наших регионов", - обратился к крымчанам губернатор Нижегородской области

В соответствии с поручением правительства Российской Федерации на этапе воссоединения Крыма с Россией Нижегородская область являлась куратором г. Ялты, оказывая методическую и материальную помощь в обеспечении надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы города. Кроме того, в 2014 году нижегородцами было собрано для жителей Крыма и Севастополя более 33 тонн гуманитарной помощи.

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