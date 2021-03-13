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Общество

Гиббон и зубренок родились в зоопарке Нижнего Новгорода

18 марта 2021 12:30  [35] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Двое малышей родились у обитателей зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде - белорукий гиббон и зубренок.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, мамой стала белорукий гиббон Соня, а также пополнение произошло в семействе зубров Мурата и Музы.

Родительницы малышей уже не впервые становятся мамами. Однако в этот раз зубренка пришлось после рождения у Музы забрать. Дело в том, что детеныш родился в сильные морозы, и пока не окрепшую девочку-зубра необходимо было держать в помещении.

Пол малыша-гиббона пока узнать не удалось, поскольку новорожденный все время сидит на животе у мамы, и она с осторожностью показывает своего ребенка посетителям.

 

 

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Теги:
Животные Зоопарк
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