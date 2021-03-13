Банк "Открытие" упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк расширил возможности своих клиентов по внесению наличных на счет с помощью автоматических депозитных машин (АДМ) – для их использования больше не требуется пластиковая карта.

Теперь для авторизации в АДМ достаточно специального кода, который будет сгенерирован по запросу клиента и отправлен по SMS. Данная функция ускорит процесс внесения средств на расчетный или специальный счет, а также упростит для клиентов логистику использования АДМ – исключается визит в банк для получения карты.

Внесение наличных по коду будет интересно клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, которые имеют расчетный счет в банке "Открытие" и работают в сферах услуг, розничной и оптовой торговли.

Кроме того, добавлена возможность отображения информации о торговой точке в банковской выписке. При необходимости клиент самостоятельно вносит дополнительные данные на экране АДМ – например, название и номер магазина. Это удобно предпринимателям с несколькими торговыми точками.

АДМ позволяет клиенту самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании непосредственно в точке продаж без участия инкассаторов. Банк организует закупку, установку и подключение устройства "под ключ". Средства зачисляются на счет моментально в режиме 24/7.

Использование АДМ – это альтернатива классической инкассации, позволяющая сократить трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки без оформления сопроводительных документов.