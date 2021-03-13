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Общество

Почти 100 площадок создано в Нижегородской области для экзамена WorldSkills

18 марта 2021 14:14  [1] Общество
Почти 100 площадок создано в Нижегородской области для экзамена WorldSkills

Почти 100 площадок создано в Нижегородской области для экзамена WorldSkills

Фото: пресс-служба правительства региона

Почти 100 площадок создано в Нижегородской области для сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2021 году по сравнению с прошлым годом число участников демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) в среднем профессиональном образовании увеличится почти в 10 раз - до 3 016 человек, а в рамках промежуточной аттестации - до 500 человек.

Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, суть демонстрационного экзамена заключается в том, что он позволяет моделировать реальную производственную ситуацию в условиях специально оборудованных площадок.

"50 из 99 площадок являются мастерскими, созданными в рамках проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", они профинансированы за счет федеральных средств. Мы очень рады, что Федерация оказала нам такое доверие. Еще 49 площадок – это центры проведения демонстрационного экзамена, созданные на средства региона. Демонстрационный экзамен - значимая составляющая международного движения WorldSkills и ключевой инструмент оценки качества подготовки выпускников, поэтому мы считаем, что возможности для его проведения должны быть у всех профессиональных образовательных организаций. Растет и число оцениваемых компетенций. Если в 2018 году у нас было 8 компетенций, которые мы оценивали, то сейчас их уже 36", - сказала Ольга Петрова.

Она добавила, что демонстрационный экзамен – это еще экзамен и для самих колледжей, поскольку "позволяет сравнить результаты подготовки наших ребят с теми, кто заканчивает обучение в других регионах, и на основании этих данных усилить подготовку там, где есть какие-то проблемные моменты".

По словам директора Сормовского механического техникума Николая Дмитричева, в Нижегородской области начали внедрять демонстрационный экзамен три года назад в рамках пилотного проекта. За минувшее время накоплен достаточный опыт, который позволяет говорить о том, что нижегородские образовательные организации успешно справились с поставленными перед ними задачами.

"На площадке Сормовского механического техникума демонстрационный экзамен впервые проводился в 2018 году - за год до старта проекта "Молодые профессионалы". Для того чтобы соответствовать международным стандартам, мы прошли многоступенчатую систему аккредитации и сертификации. Мы даже привлекали психологов, ведь экзамен проходит в присутствии нескольких экспертов, в том числе работодателей, и для детей это стрессовая ситуация. В итоге из 25 наших обучающихся 11 человек сдали экзамен на "отлично", еще 11 – получили "хорошо", три человека - "удовлетворительно". Средний балл составил 4,44 и стал лучшим результатом по России", - рассказал Николай Дмитричев.

Директор Нижегородского Губернского колледжа Наталья Катышева сообщила, что в 2019 году в колледже было создано пять мастерских, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, и организация приступила к проведению демонстрационного экзамена по международным стандартам.

"Раньше наши студенты сдавали выпускные квалификационные работы. Им давались задания, они готовили материал, отвечали в аудитории, все это не так сложно. На демонстрационном экзамене ребята должны провести фрагмент урока в реальной школе с учениками или провести собрание с родителями. Обучающийся должен показать все свои умения. Причем, в отличие от технических или строительных специальностей, у нас оценивается не результат – кирпичная кладка, например, а процесс. Демонстрационный экзамен может длиться два-три часа или даже весь день. Но оно того стоит. Это испытание, действительно, оценивает подготовку специалиста. Я двумя руками "за" демонстрационный экзамен", - сказала Наталья Катышева.

Кроме того, участники пресс-конференции рассказали о дополнительном документе к диплому СПО - Паспорте компетенций, который также в настоящее время внедряется в профессиональном образовании. Если диплом включает данные о специальности выпускника, то Паспорт компетенций, или Skills Passport содержит информацию обо всех компетенциях, полученных в процессе обучения. В цифровом виде Паспорт компетенций может быть доступен работодателю дистанционно.

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: "К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…".

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