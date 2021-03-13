Два человека погибли на пожаре в Володарском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека погибли на пожаре в Володарском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователями уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

По версии следствия, возгорание произошло 17 марта в доме, расположенном по ул. Советская пос. Фролищи Володарского района. После тушения пожара были обнаружены трупы двух человек: 39-летней женщины и 46-летнего мужчины.

Предварительно удалось установить, что очаг возгорания находился именно в доме.

В настоящее время следователи продолжают расследование произошедшего. Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.