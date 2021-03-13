Фото:
Два человека погибли на пожаре в Володарском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, следователями уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
По версии следствия, возгорание произошло 17 марта в доме, расположенном по ул. Советская пос. Фролищи Володарского района. После тушения пожара были обнаружены трупы двух человек: 39-летней женщины и 46-летнего мужчины.
Предварительно удалось установить, что очаг возгорания находился именно в доме.
В настоящее время следователи продолжают расследование произошедшего. Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+