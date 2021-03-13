Реставрация входных групп парка "Швейцария" завершена на 25% Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реставрационные работы на центральной входной группе парка "Швейцария" завершены на 25%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, входные группы - часть объекта культурного наследия регионального значения "Входы и ограда парка "Швейцария".

Работы в районе остановки "ул. Медицинская" на данный момент выполнены на 25%. По сохранившимся чертежам строению вернут исторический облик конца 1950-х годов и сделают его доступным для маломобильных групп населения.

Как отметил замначальника управления капремонта АО "ГК "ЕКС" Пётр Седельников, на объекте уже выполнена отбивка старой штукатурки фасадов, заменены деревянные сгнившие конструкции крыши. Вокруг правого флигеля входной группы создан тепловой контур. Внутри него начато оштукатуривание стен, укрепление фундамента. Ведутся работы по расчистке декоративных элементов.

По словам реставраторов, на восстановление одного декоративного "факела" уходит от 1 до 5 дней в зависимости от уровня сложности. Работы проводятся поэтапно, слой за слоем, с выдержкой необходимого времени для затвердевания раствора.

Напомним, что два светомузыкальных фонтана устанавливают в нижегородском парке "Швейцария".

Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Один из них разместили в центральной зоне. Объект будет представлять собой чашу и пять фонтанных колец.

Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец. Сейчас он находится под навесом, потому что там проводится внутренняя отделка и установка оборудования.

Кроме этого, в парке установили каркас качели на 32 места. Недавно подрядчик приступил к установке павильона Детского центра на месте бывшего здания администрации парка.

Комплексное благоустройство парка "Швейцария" – один из самых крупных проектов по благоустройству, реализующихся в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города.