Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 18 марта Общество

Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 18 марта Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 18 марта.

В ночь на 18 марта в Сормовском районе работы по уборке снега производились на улицах Мокроусова, Озерной, Новые Пески, Ужгородской и пешеходной зоне Коминтерна. Днем 18 марта дорожные службы работают на улицах Пленетная, а также внутриквартальных проездах на улицах Федосеенко.

В уборке задействованы 42 единицы техники (8 КДМ, 13 МТЗ, 1 бульдозер, 4 ковшовых погрузчика, 5 самосвалов, 4 насосные машины и 7 видов иной техники) и 76 дорожных рабочих.

Также в районе продолжается работа по откачке талых вод: с начала весны откачали 1 940 кубометров. В Сормовском районе несколько проблемных участков - это улицы Коминтерна, Светлоярская, Федосеенко, Героев Космоса, проспект 70 лет Октября, а также некоторые улицы частного сектора.

Снегоуборочная и водооткачивающая техника в Московском районе работает круглосуточно. Сегодня на улично-дорожную сеть района на уборку снега вышли в общей сложности 60 единиц техники дорожных служб, управляющих компаний и ТСЖ, а также четыре единицы техники для откачки воды.

18 марта дородные службы приводят в нормативное состояние придомовую территорию и внутренние проезды на ул. Коминтерна,14, 16. На ул. Березовской и в пер. Рессорном сгребать и вывозить снег будут фронтальный погрузчик, три самосвала и шесть рабочих, на ул. Чебоксарской, Шаляпина, Коминтерна, 10, 14 - фронтальный погрузчик, четыре самосвала и 15 рабочих.

Откачка воды осуществляется с подтапливаемых участков на ул.Рябцева, (разворотная транспортная площадка), пр.Героев, ул.Бийская, ул.Чаадаева, ул.Народная, пр. Героев, ул.Коминтерна.

Работа по откачиванию талой воды продолжается и на улицах Автозаводского района. Ежедневно три единицы техники и помпа, работающие в две смены, за сутки успевают откачивать воду по 15 адресам. Сегодня водооткачивающая техника работает на улицах Бурденко, Красных партизан, Строкина, Васнецова, Челюскинцев, Спутника.

В ближайшие два дня в Советском районе планируется расчистка от снега тротуаров на улицах Полтавская, Ижорская, Панина, Белинского. Согласно утверждённому графику, 18 марта уборка и вывоз снега проводится в кварталах улиц Родниковой, Плетнёвской, Кузнечихинской, Эльтонской, Малой Ямской и пр. Гагарина. Кроме того, очистка территории от снега будет проведена в границах Высоковского переулка и Клеверного проезда.

Также в ближайшие два дня планируется работа по расчистке тротуаров по улицам Полтавская, Ижорская, Панина, Генкиной, Белинского, Ошарская. Сегодня в очистке территории района задействовано 54 дорожных рабочих и 41 единица снегоуборочной техники.

Напомним, 17 марта в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду. Глава города Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов.