Жители Перевоза инициировали продолжение модернизации освещения города по проекту "Вам решать" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Жители Перевоза направили 15 инициатив на конкурсную комиссию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать", который реализуется на базе программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Перевозе проекты инициативного бюджетирования касаются продолжения ремонта объектов уличного освещения. К слову, в прошлом году в Перевозе был реализован проект "Огни города", благодаря чему на многих улицах были заменены старые светильники на новые, энергоэффективные. С июня 2020 года по март 2021 года получена экономия электроэнергии более чем на 800 тысяч рублей. В текущем году перевозцы вышли с инициативой продолжить этот проект, чтобы весь город стал хорошо освещенным", - рассказала глава МСУ городского округа Перевозский Наталья Трунина.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона активно участвовать в голосовании за свои проекты.

"Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные вашим землякам. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

Напомним, до 15 апреля нижегородцы могут отдать свой голос за тот или иной объект, представленный в списке отдельно по каждой территории. Голосование в поддержку инициативного проекта проводится на сайте вамрешать.рф, также нижегородцы могут отдать свой голос через call-центр по телефону: 8 800 222 79 45.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании определенных критериев до 1 мая 2021 года.

На реализацию инициатив жителей, которые пройдут конкурсный отбор проекта "Вам решать", в региональном бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.

Как уже сообщалось, в 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.