Сотрудники Нижегородского водоканала награждены правительственными наградами Бизнес

Татьяна Горелова Фото: Нижегородский Водоканал

Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" награждены правительственными наградами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Награждение работников жилищно-коммунального хозяйства из разных районов Нижегородской области состоялось в Кремле в преддверии Дня ЖКХ.

Нижегородский водоканал представляли пять человек, каждый из которых был отмечен за добросовестный труд наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и губернатора Нижегородской области.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков отметил, что сотрудники предприятия ежедневно доказывают свой профессионализм, невзирая на сложные условия труда.

"Каждый из сотрудников понимает высокую значимость работы и социальной ответственности. Независимо от времени суток, погоды или других внешних причин они делают все для обеспечения города бесперебойным холодным водоснабжением и водоотведением. Накануне профессионального праздника мне хотелось бы еще раз поблагодарить всех за неустанный труд и еще раз подчеркнуть, насколько высоко мы ценим вклад каждого в обеспечение благополучия и комфорта нижегородцев!", - сказал Павел Марков.

Почетным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации награжден главный инженер предприятия Владимир Шацков. В системе ЖКХ он работает с 1986 года, с 1990 года – на Нижегородском водоканале, прошел путь от механика до руководителя высшего звена. Под его непосредственным руководством проводилась большая часть значимых мероприятий по модернизации на сооружениях водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода.

"В производственном блоке, которым я руковожу, работает более 2,5 тысяч человек, - говорит Владимир Шацков. - Каждый день мы решаем вопросы обслуживания сетей и объектов, стремимся повысить комфорт нижегородцев. Полученная награда – подтверждение слаженности и качества работы всех сотрудников производственного звена компании".

Также за добросовестный труд и высокий профессионализм при выполнении должностных обязанностей благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации получила оператор хлораторной установки Татьяна Горелова, которая уже 42 года работает на Нижегородской станции аэрации.

"Наша хлораторная – заключительный этап в очистке сточных вод, - рассказывает Татьяна Николаевна. – Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить хлорирование воды, а затем каждые два часа проверять уровень концентрации остаточного хлора в воде и при необходимости корректировать этот параметр. Радует, что технологии совершенствуются, и те условия труда, которые были в начале моего пути, значительно изменились после внедрения нового оборудования".

Наградами губернатора Нижегородской области отмечены три сотрудника предприятия. Директор Центра проектно-технических согласований Мария Анатольевна Аксенова получила Почетный диплом губернатора Нижегородской области, Благодарности губернатора Нижегородской области вручены слесарю аварийно-восстановительных работ 5 разряда Заречного канализационного эксплуатационного участка Дмитрию Катушеву и электрогазосварщику 5 разряда Автозаводского водопроводного участка Александру Рудакову.