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Общество

Более 300 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 22 марта (список)

19 марта 2021 09:29  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 300 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 22 марта для проведения плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал". 

Согласно информации, 22 марта специалисты компании проведут плановые работы по переключению двух вновь проложенных водопроводных линий диаметром 500мм и замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения в Сормовском районе.

В этой связи на весь день, с 10:00 22 марта по 10:00 23 марта будет отключено холодное водоснабжение в части жилых домов и нежилых зданий Сормовского района.

Жильцам района водоканал настоятельно рекомендует запастись водой накануне. Тем не менее, будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

Под отключение холодного водоснабжения попадают следующие дома и нежилые здания:

  • ул. 8 Марта, За, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, З0А, 36,
  • ул. Аральская, 1, 3, 4, 4А, 5А, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 45, 46, 48, 53,
  • ул. Байдукова, 11А,
  • ул. Балочная, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11А, 13, 14, 15, 16, 16А, 19, 44,
  • ул. Беломорская, 2, 4, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 42, 24, 25, 26, 28, 29, 30, З1, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
  • ул. Волнистая, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 21, 24, 31а, 40, 43, 44, 45, 48, 50,
  • ул. Болотная, 2, 4, 7, 11, 12, 13,
  • ул. Григоровича, 20,
  • ул. Гудронная, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А,
  • ул. Джамбула, 15, 17, 40, 43,
  • ул. Достоевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 10, 12, 14, 16, 18А,
  • ул. Зенитная, 39, 42,
  • ул. Кадровая, 2, 3, 5,
  • ул. Камская, 27,
  • ул. Командина, 1, 3,
  • ул. Коперника, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23,
  • ул. Кузьмина, 1а, 4, 4А, 5, 6, 7,
  • ул. Лесорубная, 3, 4, 5, 6, 9/27, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
  • ул. Культуры, 111, 113,
  • ул. Магнитная, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
  • ул. Майская, 3, 9, 11, 12, 14А, 15, 15А, 16, 17, 38, 54, 54А,
  • ул. Островского, 1,2,
  • ул. Пропеллерная, 1, 6,
  • ул. Рабфаковская, 4, 6А, 8, 10, 10А, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 23, 28, 29,
  • ул. Самолетная, 5, 6, 7,
  • ул. Торфяная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 41,
  • ул. Травяная, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25,
  • ул. Ударная, 1, За, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14,
  • ул. Уншлихта, 3, 6,
  • ул. Федосеенко, 1, 4, 6 к1, 6к3, 6 к4, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, З6А, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46а, 47а, 49, 49г, 49 д, 55, 55а, 57, 57а, 59литер А,
  • ул. Циолковского, 7, 7 корп.1, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, эл. подстанция, 21,
  • ул. Ясельная, 1, 8, 24.

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