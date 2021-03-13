Более 300 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 22 марта (список) Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 300 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 22 марта для проведения плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, 22 марта специалисты компании проведут плановые работы по переключению двух вновь проложенных водопроводных линий диаметром 500мм и замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения в Сормовском районе.

В этой связи на весь день, с 10:00 22 марта по 10:00 23 марта будет отключено холодное водоснабжение в части жилых домов и нежилых зданий Сормовского района.

Жильцам района водоканал настоятельно рекомендует запастись водой накануне. Тем не менее, будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

Под отключение холодного водоснабжения попадают следующие дома и нежилые здания: