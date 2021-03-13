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Общество

Бесплатный проезд на электричке вновь организован для болельщиков ФК "Нижний Новгород"

19 марта 2021 09:43  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бесплатный проезд на электричке вновь организован для болельщиков ФК "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ближайший матч клуба состоится 20 марта - ФК "Нижний Новгород" сыграет с ФК "Торпедо Москва" за выход в премьер-лигу.

Бесплатный проезд действует на следующих маршрутах пригородных поездов:

  1. Нижний Новгород – Дзержинск – Ильино,
  2. Нижний Новгород – Моховые горы (Бор),
  3. Нижний Новгород – Балахна – Заволжье,
  4. Нижний Новгород – Металлист (Павлово),
  5. Нижний Новгород – Арзамас 2,
  6. Нижний Новгород – Семенов – Шахунья – Шерстки.

Напомним, что для предоставления бесплатного проезда на поезде в пригородном сообщении будет выделена субсидия из средств областного бюджета. Воспользоваться льготой можно будет при условии предъявления паспорта и приобретенных билетов на футбольные матчи.

СПРАВКА:
Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездным для посещения футбольного матча, необходимо купить электронный билет на матч ФК "Нижний Новгород" на сайте, на котором будут указаны фамилия и инициалы лица, планирующего посетить мероприятие. Билет на электричку действует в обе стороны, но только в день проведения матча.

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Теги:
Спорт Футбол
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