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Бесплатный проезд на электричке вновь организован для болельщиков ФК "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, ближайший матч клуба состоится 20 марта - ФК "Нижний Новгород" сыграет с ФК "Торпедо Москва" за выход в премьер-лигу.
Бесплатный проезд действует на следующих маршрутах пригородных поездов:
Напомним, что для предоставления бесплатного проезда на поезде в пригородном сообщении будет выделена субсидия из средств областного бюджета. Воспользоваться льготой можно будет при условии предъявления паспорта и приобретенных билетов на футбольные матчи.
СПРАВКА:
Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездным для посещения футбольного матча, необходимо купить электронный билет на матч ФК "Нижний Новгород" на сайте, на котором будут указаны фамилия и инициалы лица, планирующего посетить мероприятие. Билет на электричку действует в обе стороны, но только в день проведения матча.
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