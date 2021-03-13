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Политика

Министр промышленности Денис Мантуров посетит Нижегородскую область с рабочим визитом

19 марта 2021 09:51  [44] Политика
Денис Мантуров

Денис Мантуров

Фото: с сайта Минпромторга

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетит Нижегородскую область с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в ходе визита главы Минпромторга 19 марта запланировано посещение площадки ПАО "Русполимет" (Кулебаки) и "Выксунского металлургического завода" (Выкса).

Также планируется, что Денис Мантуров проведет рабочую встречу с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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Теги:
Визиты Глеб Никитин Игорь Комаров
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