Более 350 млн рублей выделено на строительство ЦКР в Арзамасе Экономика

здание музыкальной школы в Арзамасе Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 350 млн рублей выделено на строительство Центра культурного развития (ЦКР) в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 17 марта замминистра культуры региона Наталья Суханова в ходе рабочей поездки в Арзамас посетила объекты, где уже в мае начнутся строительные и ремонтные работы.

На строительство нового ЦКР выделено 350 млн. рублей. В здании центра будут созданы спортивная и культурная зоны, основным помещением станет зрительный зал на 500 мест и эстрада, оборудованная киноэкраном и подъемными механизмами для монтажа декораций и занавеса. Кроме того, на первом этаже разместится выставочный зал. На втором этаже - вокальная студия, конференц-зал и хореографический класс, а помещения третьего этажа планируется оборудовать для клубов по интересам.

По словам главы города Александра Щелокова, сейчас городской дом культуры вынужден арендовать помещения у предприятия "Темп-Авиа", поэтому строительство центра не только решит эту проблему, но и расширит возможности.

Также реставрация и обновление коснется и Арзамасского музыкального колледжа. Для проведения работ из федерального и областного бюджетов выделено 122,6 млн рублей. На эту сумму планируется выполнить усиление фундамента здания, ремонт кровли и фасада, коммуникационных систем и вентиляции, будет установлен лифт для маломобильных граждан.

Еще 9,9 млн рублей пойдет на ремонт фасада и замену окон Детской музыкальной школы им. М. Бутаковой.

Нацпроект "Культура", в рамках которого выполняются работы, разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".