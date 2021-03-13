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Общество

Артем Кавинов рассказал об итогах окружного конкурса семейных видеороликов

19 марта 2021 12:13  [78] Общество
Артем Кавинов

Артем Кавинов

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы Артем Кавинов рассказал об итогах окружного конкурса семейных видеороликов. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, конкурс проходил с 8 февраля по 8 марта. Его участниками стали жители 13 районов Борского депутатского округа, также поступили работы из Богородского района и Автозаводского района Нижнего Новгорода.

"Был непростой год, в который многие поняли, что самое важное и ценное – это родные, близкие люди. И традиционный марафон семейных праздников в этом году был особенно ярким и теплым. Ну, а мы еще решили добавить радостных эмоций, организовав конкурс. Впервые сделали это в своей группе в социальных сетях", - сказал Артем Кавинов.

Как итог: 28 тысяч просмотров, более 1500 комментариев и 143 видеоработы из 15 районов региона.

Он напомнил, что в конкурсное жюри вошли заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, музыкант Сергей Кристовский, актриса Наталья Земцова и журналисты районных СМИ.

"Спасибо всем за поддержку, за уделенное время. Итоги подведены. Хотя было крайне непросто. Даже представить себе не мог, насколько бурными станут дебаты среди членов жюри. Бесспорными оказались только победители районных "зрительских симпатий". Мы решили всех отметить грамотами конкурса, а один ролик, понравившийся всем членам жюри без исключения, – особым призом. Также подарки получат и самые активные школа и детский сад. В этих номинациях выиграл Краснобаковский район: школа №1 и детский сад "Сказка" в Красных Баках, приславшие наибольшее количество работ. А всего мы подготовили 26 призов: электронные гаджеты, туры выходного дня", - резюмировал депутат.

С полным списком победителей конкурса "23ДУБЛЬ8" можно ознакомиться на сайте регионального отделения "Единой России".

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Теги:
Артём Кавинов Единая Россия
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