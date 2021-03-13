Глеб Никитин поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал подводных сил ВМФ с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Уважаемые моряки-подводники, в этом году подводному флоту России исполняется 115 лет. За прошедшие десятилетия наши моряки совершили немало славных подвигов, навеки вписав свои имена в историю России. Риск и романтика всегда были свойственны морскому делу, но на подводном судне это ощущается ещё сильнее. Экипаж подводной лодки - настоящее братство, преданное Родине и воинскому долгу. Вы как никто знаете о важности дружеской поддержки и взаимовыручки", - говорится в поздравлении.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем героев-подводников Великой Отечественной войны. Символ их подвига есть в Нижегородском кремле. 27 подводных лодок было произведено на заводе "Красное Сормово". Это более 40% от общесоюзного производства в годы войны. С-13 стала одним из главных символов Победы над врагом на море и при освобождении Балтики", - отмечается в поздравительной речи.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто ковал оружие для флота, и сегодняшних сотрудников оборонных предприятий! Всех, кто имеет отношение к подводному флоту, поздравляю с праздником! Желаю здоровья, счастья и благополучия", - резюмировал глава региона Глеб Никитин.

СПРАВКА:

19 марта в России отмечается День моряков-подводников. В этом году подводному флоту России исполняется 115 лет.