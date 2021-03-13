Какао, каучуковые деревья и пальмы в Африке начали подкармливать нижегородскими удобрениями Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Какао, каучуковые деревья и пальмы в Республике Кот-д’Ивуар (государство в Западной Африке на побережье Гвинейского залива) начали подкармливать нижегородскими удобрениями. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в Республику прибыла пробная партия удобрений, произведенных на нижегородском предприятии ООО "Волски Биохим".

"Африканский предприниматель отметил, что данная продукция показала высокую эффективность на африканской земле. Были проведены подкормки какао, каучукового дерева и пальм", - заявили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что в феврале 2020 года нижегородское ООО "Волски Биохим" и компания S.I.A.C.I. из Республики Кот-д'Ивуар подписали договор о поставке удобрений для африканских сельскохозяйственных полей.

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, исполнение обязательств, установленных договором поставки, было приостановлено. В настоящее время стороны обсуждают увеличение объемов поставляемой продукции.