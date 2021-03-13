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Общество

Суд обязал 2600 жителей Кстова и Дзержинска оплатить долги за тепло и горячую воду

19 марта 2021 14:12  [67] Общество

Суд обязал 2600 жителей Кстова и Дзержинска оплатить долги за тепло и горячую воду, сообщает пресс-служба Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Компания еще направила 15 тыс. должникам Кстова и Дзержинска уведомления о необходимости погашения задолженности за отопление и горячую воду. Суммарно их долги составляют порядка 764 млн рублей.

Если оплата не поступит до 25 марта текущего года, то компания будет вынуждена подать документы в суд. В случае судебного взыскания сумма долга неплательщика с учетом всех затрат может увеличиться в 1,5-2 раза.

На сегодняшний день в рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" в марте АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно со службой судебных приставов (ССП) уже направил в адрес 2 600 злостных должников квитанции на оплату уже просуженной задолженности за отопление и ГВС. Теперь они обязаны оплатить и сам долг, пени, судебную госпошлину, и исполнительский сбор ССП в размере 7% от суммы долга. Если платеж не поступит в указанный срок, то судебный пристав может наложить арест на все банковские счета, заработную плату, имущество должника и сделки с ним (в т.ч. автомобили и иные транспортные средства), а также ограничить его выезд за пределы РФ.

Чтобы избежать негативных последствий, неплательщики должны оперативно погасить задолженность за отопление и горячую воду. Оплатить долг (в том числе по судебным решениям) жители могут с помощью онлайн-сервисов на сайте ЕРКЦ: в Личном кабинете или в разделе "Оплата без регистрации (без комиссии)".

СПРАВКА:
АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.


Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

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Теги:
Долги ЖКХ Судебные приставы
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