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Доступ на территорию сквера на пл. Горького ограничат с конца марта. Об этом мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, такая мера будет принята для проведения комплексного благоустройства сквера.
"В целях организации технологических процессов производства работ, а также предупреждения травматизма, на территорию благоустраиваемого сквера с конца марта будет полностью ограничен доступ", - отметил Юрий Шалабаев.
При этом ограничивать движение на пл. Горького на время ремонтных работ не планируется.
Напомним, что сквер сохранит свою планировочную структуру, которая является предметом охраны. При этом в рамках благоустройства сквера будет обновлено дорожное покрытие, заменено все освещение и отремонтировано ограждение сквера.
Ранее сообщалось, что на работы по ремонту и озеленению сквера планируется направить 75 млн рублей.
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