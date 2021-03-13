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Общество

Доступ на территорию сквера на пл. Горького ограничат с конца марта

19 марта 2021 14:24  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доступ на территорию сквера на пл. Горького ограничат с конца марта. Об этом мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, такая мера будет принята для проведения комплексного благоустройства сквера.

"В целях организации технологических процессов производства работ, а также предупреждения травматизма, на территорию благоустраиваемого сквера с конца марта будет полностью ограничен доступ", - отметил Юрий Шалабаев.

При этом ограничивать движение на пл. Горького на время ремонтных работ не планируется.

Напомним, что сквер сохранит свою планировочную структуру, которая является предметом охраны. При этом в рамках благоустройства сквера будет обновлено дорожное покрытие, заменено все освещение и отремонтировано ограждение сквера.

Ранее сообщалось, что на работы по ремонту и озеленению сквера планируется направить 75 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Сквер
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