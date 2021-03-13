Десять дорожных бригад ликвидируют последствия паводка на федтрассах в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Десять аварийных дорожных бригад ликвидируют последствия паводка на федеральных трассах в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород".

Согласно информации, на федеральных дорогах в регионе в период весеннего половодья организован круглосуточный контроль за состоянием участков, наиболее подверженных подтоплениям.

Так, противопаводковые мероприятия проводятся на трассах: М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 "Нижний Новгород – Саратов". Также на особом контроле находятся 14 мостов.

В настоящее время дорожные службы приступили к расчистке от снега и льда подмостовых русел, водопропускных труб, входных и выходных водосборных сооружений.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформированы 10 мобильных аварийных дорожных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы 83 специалиста и 74 единицы техники. Заготовлено порядка 2,5 тысяч кубометров инертных материалов.

Ранее сообщалось, что дома в 19 районах Нижегородский области может затопить во время весеннего половодья.

Также властями названы наиболее подверженные подтоплению во время паводка участки Нижнего Новгорода