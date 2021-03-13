На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2021 15:53  [108] Поставка новой партии вакцины от коронавируса в Нижегородскую область планируется на следующей неделе
19 марта 2021 15:19  [78] ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции за тепло и горячую воду онлайн
19 марта 2021 15:01  [95] Десять дорожных бригад ликвидируют последствия паводка на федтрассах в Нижегородской области
19 марта 2021 14:40  [139] Четыре участка дорог отремонтируют в 2021 году в Вадском районе
19 марта 2021 14:24  [208] Доступ на территорию сквера на пл. Горького ограничат с конца марта
19 марта 2021 14:12  [102] Суд обязал 2600 жителей Кстова и Дзержинска оплатить долги за тепло и горячую воду
19 марта 2021 14:06  [246] Нехватка персонала НЭТа составляет порядка 30%
19 марта 2021 13:36  [679] Валидаторы установят в нижегородском электротранспорте в 2021 году
19 марта 2021 12:58  [192] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области
19 марта 2021 12:45  [149] Первый в Нижнем Новгороде "IT-Куб" откроется на базе школы №186
Общество

Десять дорожных бригад ликвидируют последствия паводка на федтрассах в Нижегородской области

19 марта 2021 15:01  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Десять аварийных дорожных бригад ликвидируют последствия паводка на федеральных трассах в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород".

Согласно информации, на федеральных дорогах в регионе в период весеннего половодья организован круглосуточный контроль за состоянием участков, наиболее подверженных подтоплениям.

Так, противопаводковые мероприятия проводятся на трассах: М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 "Нижний Новгород – Саратов". Также на особом контроле находятся 14 мостов.

В настоящее время дорожные службы приступили к расчистке от снега и льда подмостовых русел, водопропускных труб, входных и выходных водосборных сооружений.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформированы 10 мобильных аварийных дорожных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы 83 специалиста и 74 единицы техники. Заготовлено порядка 2,5 тысяч кубометров инертных материалов.

Ранее сообщалось, что дома в 19 районах Нижегородский области может затопить во время весеннего половодья.

Также властями названы наиболее подверженные подтоплению во время паводка участки Нижнего Новгорода

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Паводок
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph