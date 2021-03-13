Коммунальные платежи жителей одного из домов в Арзамасе пересчитали по требованию ГЖИ Общество

Коммунальные платежи жителей одного из домов в Арзамасе пересчитали по требованию ГЖИ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается в сообщении, ГЖИ потребовала от одного их ДУКов Арзамаса произвести перерасчет платежей за содержание общедомового имущества в сторону уменьшения.

Сумма перерасчета по одному из домов составила около 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что излишние начисления платы за коммунальные услуги были выявлены в ходе внеплановой проверки.

Как отметил руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул, начисления производились исходя из показаний общедомовых приборов учета, при этом утвержденный норматив потребления во внимание не принимался.

В адрес ДУКа было направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Повторная проверка показала, что перерасчет произведен и нарушения устранены.

Напомним, нижегородцы могут подать жалобу в ГЖИ любым удобным способом: