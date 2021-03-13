Представители АПЗ стали лауреатами XXI Всероссийского конкурса "Инженер года-2020" Бизнес

Юрий Булдаков, Кирилл Бушуев и Мария Шарова Фото: пресс-служба завода

Представители АО "АПЗ" стали лауреатами XXI Всероссийского конкурса "Инженер года-2020". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, приборостроители участвуют в конкурсе с 2011 года. За это время 18 сотрудников завода получили звание "Инженер года".

В этом году ими уже во второй раз стали заместитель главного технолога – главный сварщик службы главного технолога (СГТ) Кирилл Бушуев, инженер-технолог 1 категории СГТ Юрий Булдаков и впервые – инженер-электроник отдела главного конструктора по спецпродукции Мария Шарова.

Кирилл Бушуев в 2017 году в номинации "Сварочное производство" был победителем I тура по версии "Инженерное искусство молодых". В этом году он успешно прошел два тура по версии "Профессиональные инженеры" и назван победителем и лауреатом конкурса "Инженер года-2020".

На Арзамасском приборостроительном заводе Кирилл Бушуев уже 9 лет. Участвует совместно с конструкторами в разработке приспособлений для сварки, пайки и мелкой механообработки, которые способствуют оптимизации техпроцессов, снижению трудоёмкости. Он автор 16 рацпредложений. При его участии внедряется прогрессивное специализированное оборудование, разрабатываются методики и техпроцессы сварки.

"На заводе много разных видов сварки, поэтому есть где применить свои знания. Производство в основном единичное, приходится постоянно что-то придумывать, улучшать, модернизировать", - отметил Кирилл Бушуев.

Юрий Булдаков в 2017 году также принимал участие в конкурсе и был победителем I тура по версии "Инженерное искусство молодых". В этом году повторил результат. Основная работа Юрия Булдакова – технологическое сопровождение изделий, разработка новых техпроцессов. Он автор пяти рацпредложений.

Мария Шарова недавно стала стипендиатом концерна ВКО "Алмаз – Антей". Диплом победителя I тура конкурса по версии "Инженерное искусство молодых" в номинации "Приборостроение и диагностика" – ее очередная профессиональная победа.