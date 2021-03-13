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Общество

Почти 40 дворов и 90 крыш очистили от снега в Приокском районе Нижнего Новгорода

19 марта 2021 17:43  [35] Общество

Почти 40 дворов и 90 крыш очистили от снега в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

Как отметил глава Приокского района Нижнего Новгорода района Михаил Шатилов, АО "Домоуправляющая компания Приокского района" ежедневно докладывает об итогах уборки придомовых территорий.

Только на этой неделе было очищено от снега почти 40 дворов и 90 крыш жилых зданий.

Михаил Шатилов пояснил, что работы идут планово и в комплексе с дорожными службами. Сегодня коммунальщики убирают снег на улице Кащенко, 25 и 27, Горной, 26а и 30, 40 лет Победы, 6.

Также в районе в связи с введением в Нижнем Новгороде режима повышенной готовности и подготовкой к паводковому периоду прошла проверка водооткачивающей техники.

"Приокский район готов к весенним паводкам. ДУК держит две помпы для откачки воды, техника есть и у подрядных организаций. У нас в районе нет сильных подтоплений, ливневые колодцы и лотки чистятся - последние работы проводятся на улице 40 лет Победы", - сказал в заключение Михаил Шатилов.

На сегодня на улицах района работает 44 единицы техники.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее сообщалось, что около 1,6 млн кубометров снега вывезли с улиц и дворов Нижнего Новгорода с начала зимы.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в феврале 2021 года были перекрыты абсолютные максимумы месячного количества осадков: их количество в нагорной части города составило 246% (91 мм) от средних многолетних значений и 260% (78 мм) в заречной части. За период с 1936 по 2020 годы по нагорной части города и в период 1945 по 2020 годы по заречной части максимальное месячное количество осадков в феврале отмечалось по нагорной части в 2001 году, а в заречной – в 1966 году.

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Теги:
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