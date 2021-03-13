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Общество

Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по качеству общего образования

19 марта 2021 18:25  [74] Общество

Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по качеству общего образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рособрнадзор оценил качество общего образования в 85 субъектах Российской Федерации. Согласно результатам оценки, Нижегородская область заняла 15 место.

Как отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, "результаты оценки качества образования, демонстрируют потенциал для развития как отдельных направлений, так и в целом системы образования Нижегородской области".

Кроме того, глава минобра подчеркнула, что "безусловно, наша цель - попасть в десятку". "Задачи поставлены, нам есть, к чему стремиться", - добавила в заключение Ольга Петрова.

Сводный рейтинг был подготовлен на основе обработанного на федеральном уровне массива статистической информации. Оценивались регионы по 12 показателям, сгруппированным по трем направлениям: результаты обучения школьников, практикоориентированность школьного образования и управление системой школьного образования. Проведение такой оценки на федеральном уровне будет ежегодным.

С результатами оценки субъектов Российской Федерации можно ознакомиться на специальном интернет-ресурсе по ссылке: https://maps-oko.fioco.ru

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