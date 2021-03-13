Нижегородские волонтеры отправили поздравительные открытки жителям Крыма

Нижегородские волонтеры присоединились к акции, приуроченной к семилетию присоединения Крыма к России. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".
Добровольцы 18 и 19 марта подписали и отправили "Волонтерам Победы" Республики Крым поздравительные открытки с приветом из Нижегородской области. К акции также присоединились Центр городских волонтеров и "Волонтеры культуры" Нижегородской области.
Тематические почтовые открытки были специально изданы к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Всего было выпущено 100 открыток. На них изображен контур Крымского полуострова с российским триколором и официальным девизом "Крымская весна – семь лет дома" и знаменитый кот Мостик, ставший своеобразным символом строительства Крымского моста.
"Для всей страны события Крымской весны имеют большое значение. И мы решили не оставаться в стороне и поздравить с этим праздником наших крымских коллег. Мы подписали для них открытки с наилучшими пожеланиями и в скором времени отправим их в Коктебель", - рассказала руководитель "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+