Нижегородские волонтеры отправили поздравительные открытки жителям Крыма Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские волонтеры присоединились к акции, приуроченной к семилетию присоединения Крыма к России. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Добровольцы 18 и 19 марта подписали и отправили "Волонтерам Победы" Республики Крым поздравительные открытки с приветом из Нижегородской области. К акции также присоединились Центр городских волонтеров и "Волонтеры культуры" Нижегородской области.

Тематические почтовые открытки были специально изданы к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Всего было выпущено 100 открыток. На них изображен контур Крымского полуострова с российским триколором и официальным девизом "Крымская весна – семь лет дома" и знаменитый кот Мостик, ставший своеобразным символом строительства Крымского моста.

"Для всей страны события Крымской весны имеют большое значение. И мы решили не оставаться в стороне и поздравить с этим праздником наших крымских коллег. Мы подписали для них открытки с наилучшими пожеланиями и в скором времени отправим их в Коктебель", - рассказала руководитель "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина.