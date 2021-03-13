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Политика

Итоги модернизации кулебакского "Русполимета" представили министру промышленности РФ Денису Мантурову

19 марта 2021 18:54  [50] Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Итоги модернизации кулебакского завода "Русполимет" представили министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову в ходе его рабочей поездки в Нижегородскую область 19 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В мероприятии также приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Нижегородской области огромный потенциал  для развития традиционных и новых отраслей, в частности, порошковой металлургии. Я считаю, что за этим будущее. Нижегородская область является драйвером в этом направлении как по самим порошкам, так и по газостатам. И мы надеемся также, что коллеги будут интенсифицировать направление по 3-D принтингу. Это одно из перспективных направлений для нижегородцев", - сказал Денис Мантуров.

"Благодаря поддержке по линии министерства промышленности и торговли России в Нижегородской области реализуется целый ряд проектов. В частности, по созданию комплекса порошковой металлургии. Он может изменить облик металлургической промышленности в стране. На предприятии планируется также реализация проекта в области станкостроения, что позволит создать полную линейку импортонезависимого металлургического комплекса", - отметил Глеб Никитин.

Председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай представил министру производственные мощности завода и рассказал о программе модернизации, которая началась в 2008 году и продолжается до сих пор.

Делегация посетила производства, созданные за этот срок: сталеплавильный комплекс, цех специальной электрометаллургии, кузнечно-прессовое производство, цех радиальной ковки, завод вакуумной металлургии, а также крупнейший в стране комплекс по производству металлических порошков и гранул – дочернее предприятия ООО "Гранком". Инвестиции в производства превысили 14 млрд рублей. При этом на предприятии было создано более 1300 рабочих мест.

За последние два года "Русполимет" участвовал в шести программах господдержки. В частности, предприятие получило льготные кредиты на 1,66 млрд рублей. Еще порядка 140 млн рублей было получено в качестве субсидий.

Также министру представили планы развития предприятия. Сейчас ПАО "Русполимет" реализует инвестиционный проект по созданию производства мелкосортной продукции из коррозионностойких сталей, жаропрочных и титановых сплавов за счет дооснащения существующих мощностей предприятия новым высокопроизводительным технологическим и вспомогательным оборудованием. Планируемые инвестиции по проекту составят 944,5 млн рублей, в том числе 750 млн рублей льготного займа, выданного Фондом развития промышленности. Проект планируется реализовать в 2021 году.

Виктор Клочай отметил, что достичь поставленных результатов удалось благодаря поддержке Минпромторга и правительства региона.

"По всем проектам, которые мы реализуем, у нас есть конкретная поддержка со стороны области и лично главы региона. Вместе с Глебом Никитиным в 2018 году закладывали капсулу под то порошковое производство, которое мы сегодня представили министру", - напомнил он.

"Главный результат визита – четкое понимание ситуации и четкая постановка задач по развитию порошковой металлургии, по использованию порошковой технологии во всех отраслях экономики. Мы уверены в том, что этот разговор трансформируется в весьма конкретные действия на уровне министерства и правительства в целом", -  считает Виктор Клочай.

СПРАВКА:

ПАО "РУСПОЛИМЕТ" -  предприятие по производству специальных сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них, включающего производство поковок и кольцевых заготовок для авиа- и ракетостроения, судостроения,  атомного, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.

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Теги:
Кулебаки Правительство РФ Русполимет
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