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Станислав Прокопович жестко прокомментировал нововведения в нижегородском транспорте

19 марта 2021 19:15  [33] Общество

"Введение правила "одна банковская карта – один билет" перекладывает ответственность за технические несовершенства системы с коммерческих предприятий на пассажиров", - заявил председатель комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству, координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" Станислав Прокопович.

В настоящий момент проходят переговоры по отмене правила "одна банковская карта – один билет" при оплате проезда в общественном транспорте.

"Считаю абсолютно неприемлемым и недопустимым введение правила «одна банковская карта – один билет» при оплате проезда в общественном транспорте. Такое решение было принято оператором автоматизированной системы безналичной оплаты проезда и банком-эквайером. Жители Нижегородской области не должны испытывать такие неудобства. Это правило перекладывает ответственность за технические несовершенства системы с коммерческих предприятий на пассажиров", - подчеркнул Станислав Прокопович.

Напомним, об изменениях правил оплаты проезда в транспорте Нижегородской области стало известно накануне. В соответствии с нововведениями теперь на одном терминале в общественном транспорте в течение одного рейса нижегородцы могут оплатить только один билет банковской картой. Повторная оплата этой же картой возможна лишь через 255 минут.

Станислав Прокопович оперативно связался с директором ООО "Ситикард" в Нижегородской области Юрием Рябиковым, который заверил, что данное правило распространяется лишь на 14% частных перевозчиков и 4% подвижного состава муниципальных предприятий. Это те рейсы, где чаще всего случаются довольно серьезные сбои с оплатой проезда. В частности, речь идет об оплате банковской картой с нулевым балансом.

В данной схеме весь риск лежит на банке, а перевозчик получает деньги в любом случае. Отказавшись от многократного использования карты за рейс, банк минимизирует риски до стоимости одной поездки.

"За каждым процентом стоит конкретный пассажир, конкретный нижегородец. Поэтому важно, чтобы эта проблема не ложилась на плечи людей. Добавлю, нововведение не касается тех пассажиров, которые совершают пересадку, речь идет исключительно об оплате в одном автобусе. Также правило не действует на оплату проезда транспортной картой. Здесь все работает в штатном режиме", - подчеркнул Станислав Прокопович.

"Провел переговоры с министерством транспорта Нижегородской области, совместно будем оперативно решать этот спорный вопрос. Беру данную ситуацию на личный контроль, будем добиваться справедливости", - заявил координатор партпроекта.

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Теги:
Единая Россия Транспорт
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